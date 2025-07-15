Що спершу обрати на кухню – шафи чи стільницю: дизайнери відповіли

Нова кухня – це масштабний проєкт, можливо, найбільше приміщення для ремонту. Часто буває складно зрозуміти, з чого починати. Оскільки шафи й стільниця є двома найбільш помітними елементами, багато власників житла розмірковують, що ж варто вибирати спершу.

Кухонні шафи та стільниці – це справжній дует, який повинен гармонійно поєднувати стиль і функціональність. І, на думку дизайнерів, варто починати саме з шаф, передає 24 Канал із посиланням на Homes and gardens.

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Шафи як основа стилю кухні

Обираючи стиль кухні, деякі елементи мають більший вплив, ніж інші – і шафи тут відіграють ключову роль. Саме вони задають напрямок: класика це буде чи сучасність.

Під час ремонту кухні ми завжди рекомендуємо починати з вибору шаф. Вони формують планування, функціональність і загальний вигляд простору,

– говорить дизайнер Том Хоулі.

Після цього обираються стільниці – вони додають або характеру, або спокійної завершеності, залежно від обраного стилю шаф.

Деякі дизайнери вважають, що ще до вибору самих шаф варто визначитися з їхнім кольором.

Шафи – головний елемент кухні, і часто вони мають два кольори або матеріали. Наприклад, лаковане покриття в нейтральних тонах для верхніх модулів і світле дерево для нижніх. Це одразу дає основу для подальших рішень – вибору стільниці, плитки, кольору стін і декору.

Як облаштувати кухню / Фото Neptune

Коли обирати спершу стільницю

Проте в деяких випадках доцільніше починати саме зі стільниці – наприклад, якщо ви хочете зробити акцент на камені або мармурі.

Експерти зазначають, що перевагу між шафами та каменем слід надавати залежно від дизайну кухні. Якщо передбачена велика площа облицювання каменем – наприклад, острів або стіни, краще починати саме з нього.

Це також актуально, якщо камінь має виражене забарвлення або візерунок – підібрати до нього колір шаф значно легше, ніж навпаки.

Незалежно від того, з чого ви почнете, важливо, щоб шафи та стільниця гармоніювали між собою.

Єдність кухонного дизайну досягається тоді, коли простір розглядається цілісно, а не як набір окремих елементів. Тому дизайнери радять починати з чіткого уявлення про палітру.

Подумайте про відтінки, текстури й матеріали, які вам подобаються, і як вони поєднуватимуться в шафах, стільниці, фурнітурі та кольорі стін. Багатошаровість – ось ключ до затишного й продуманого простору.