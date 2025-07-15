Кухонные шкафы и столешницы – это настоящий дуэт, который должен гармонично сочетать стиль и функциональность. И, по мнению дизайнеров, стоит начинать именно со шкафов, передает 24 Канал со ссылкой на Homes and gardens.

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Шкафы как основа стиля кухни

Выбирая стиль кухни, некоторые элементы имеют большее влияние, чем другие – и шкафы здесь играют ключевую роль. Именно они задают направление: классика это будет или современность.

Во время ремонта кухни мы всегда рекомендуем начинать с выбора шкафов. Они формируют планировку, функциональность и общий вид пространства,

– говорит дизайнер Том Хоули.

После этого выбираются столешницы – они добавляют или характера, или спокойной завершенности, в зависимости от выбранного стиля шкафов.

Некоторые дизайнеры считают, что еще до выбора самих шкафов стоит определиться с их цветом.

Шкафы – главный элемент кухни, и часто они имеют два цвета или материалы. Например, лакированное покрытие в нейтральных тонах для верхних модулей и светлое дерево для нижних. Это сразу дает основу для дальнейших решений – выбора столешницы, плитки, цвета стен и декора.

Как обустроить кухню / Фото Neptune

Когда выбирать сначала столешницу

Однако в некоторых случаях целесообразнее начинать именно со столешницы – например, если вы хотите сделать акцент на камне или мраморе.

Эксперты отмечают, что предпочтение между шкафами и камнем следует предоставлять в зависимости от дизайна кухни. Если предусмотрена большая площадь облицовки камнем – например, остров или стены, лучше начинать именно с него.

Это также актуально, если камень имеет выраженную окраску или узор – подобрать к нему цвет шкафов значительно легче, чем наоборот.

Независимо от того, с чего вы начнете, важно, чтобы шкафы и столешница гармонировали между собой.

Единство кухонного дизайна достигается тогда, когда пространство рассматривается целостно, а не как набор отдельных элементов. Поэтому дизайнеры советуют начинать с четкого представления о палитре.

Подумайте об оттенках, текстуры и материалы, которые вам нравятся, и как они будут сочетаться в шкафах, столешницы, фурнитуре и цвете стен. Многослойность – вот ключ к уютному и продуманному пространству.