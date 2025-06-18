Дизайнери розповіли, що варто врахувати під час ремонту, щоб ваша кухня завжди вам подобалася

Домовласники завжди намагаються зробити затишний і стильний ремонт кухні. А це процес не з дешевих, тож більшість хоче зробити такий, щоб він був на довгі роки.

Дизайнери кажуть, що варто правильно підібрати освітлення з самого початку, і дизайн вашої кухні витримає випробування часом. Про це пише 24 Канал з посиланням на homes and gardens.

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Роль освітлення на кухні

Дизайнерка Марі Фланіган розповіла, що річ, на якій слід сфокусуватися, щоб вам подобалася ваша кухня протягом довгих років, – освітлення.

Хоча зазвичай домовласники зосереджуються на колірній гамі, виборі стільниць та дизайні шаф, освітлення відіграє одну з головних ролей у процесі проєктування кухні. Воно суттєво впливає на сприйняття кольорів у просторі та на атмосферу для різних цілей використання.

Під час проєктування кухні вирішальним фактором є обдуманий вибір освітлення. Я завжди рекомендую поєднувати різні типи світла, щоб підтримати все: від приготування їжі до тихих вечорів, проведених із родиною,

– цитує видання Марі Фланіган.



Освітлення на кухні відіграє важливе значення / Фото Unsplash (Lotus Design N Print)

Освітлення може "подарувати" кухні характеру, додаючи їй тепла, текстури та візуального ритму. Продумано розміщені бра або підвісні світильники можуть значно покращити атмосферу простору, перетворивши його на привабливе та затишне середовище.

Щоб досягти гармонійної схеми освітлення, важливо використовувати різноманітні типи освітлення – стельові світильники, робоче освітлення та м'які, розсіяні варіанти – таким чином створюючи шари, які посилюють тепло і затишок на кухні.