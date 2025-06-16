Про це пише 24 Канал з посиланням на homes and gardens.

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Кухня Єви Мендес

Включення кольору в дизайн кухні може посилити її теплоту і загальну привабливість. Рожевий, зокрема, слугує чудовим вибором, як демонструє кухня Єви Мендес.

Простір знаменитості показує сміливу, але витончену естетику, підкреслену коралово-рожевим холодильником, який слугує яскравим фокусом в цьому приміщенні. Його доповнюють пофарбовані у відповідний відтінок шафи, а мармурові стільниці надають розкішного вигляду загальному дизайну.

Щодо декору, то акторка вирішила використати різноманітний вибір естетично привабливого посуду та кераміки. Сюди входять рожеві горнятка для кави та зелені й білі миски. Поряд зі стандартними склянками, поєднання матеріалів та форм створює гармонійну та візуально привабливу композицію.

На стільниці акторки немає нічого зайвого, а в якості декоративного елементу виступає керамічна ваза ручної роботи. Такий вибір дизайну ілюструє принцип "менше може бути більше", підкреслюючи важливість збереження вільного місця на полицях і стільницях.