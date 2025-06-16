Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на homes and gardens.

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Кухня Евы Мендес

Включение цвета в дизайн кухни может усилить ее теплоту и общую привлекательность. Розовый, в частности, служит отличным выбором, как демонстрирует кухня Евы Мендес.

Пространство знаменитости показывает смелую, но изящную эстетику, подчеркнутую кораллово-розовым холодильником, который служит ярким фокусом в этом помещении. Его дополняют окрашенные в соответствующий оттенок шкафы, а мраморные столешницы придают роскошный вид общему дизайну.

По декору, то актриса решила использовать разнообразный выбор эстетически привлекательной посуды и керамики. Сюда входят розовые чашки для кофе и зеленые и белые миски. Наряду со стандартными стаканами, сочетание материалов и форм создает гармоничную и визуально привлекательную композицию.

На столешнице актрисы нет ничего лишнего, а в качестве декоративного элемента выступает керамическая ваза ручной работы. Такой выбор дизайна иллюстрирует принцип "меньше может быть больше", подчеркивая важность сохранения свободного места на полках и столешницах.