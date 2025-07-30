Богатый на детали и эффектный: чем поражает ковер, который выбрала для дома Александра Даддарио
- Ковер в персидском стиле Александры Даддарио иллюстрирует сдвиг от минималистичной эстетики к смелым, ярким дизайнам в трендах 2025 года.
- Эксперты отмечают рост популярности насыщенных цветов и узоров, подчеркивающих индивидуальность.
Ковер Александры Даддарио знаменует собой "конец" минималистических тенденций в дизайне. Он богат на детали и сразу бросается в глаза.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на homes and gardens.
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Как выглядит ковер Александры Даддарио?
В последние годы минималистическая эстетика считалась вершиной стиля благодаря своей универсальности и безупречной элегантности, но ковер в персидском стиле Александры Даддарио заставляет пересмотреть эти представления.
На фото актриса демонстрирует роскошный ковер с богатым орнаментом, который придает ее пространству вневременного шарма и выразительного характера.
По словам Камиллы Станнард, основательницы Lilla Rugs, приглушенный минимализм уступает место более смелым и ярким решениям.
В этом году в тренде сочетание насыщенных цветов, выразительных узоров и текстур, подчеркивающих индивидуальность пространства.