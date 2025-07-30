Ковер Александры Даддарио знаменует собой "конец" минималистических тенденций в дизайне. Он богат на детали и сразу бросается в глаза.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на homes and gardens.

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Как выглядит ковер Александры Даддарио?

В последние годы минималистическая эстетика считалась вершиной стиля благодаря своей универсальности и безупречной элегантности, но ковер в персидском стиле Александры Даддарио заставляет пересмотреть эти представления.

На фото актриса демонстрирует роскошный ковер с богатым орнаментом, который придает ее пространству вневременного шарма и выразительного характера.

По словам Камиллы Станнард, основательницы Lilla Rugs, приглушенный минимализм уступает место более смелым и ярким решениям.

В этом году в тренде сочетание насыщенных цветов, выразительных узоров и текстур, подчеркивающих индивидуальность пространства.