Арт-деко и арт-нуво: чем отличаются эти стили интерьера, которые родом из 20 века

Арт-деко и арт-нуво – это самые популярные стили интерьера, которые использовали в 20 веке. Поскольку минимализм уже всем надоел, а в тренде сегодня эклектика, то пришло время вспомнить об этих роскошных стилях из прошлого.

Мода – циклична. Поэтому арт-деко и арт-нуво – это то, в чем стоит черпать сегодня вдохновение, если вы планируете ремонт в доме. Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на Homes and Gardens.

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В чем разница между арт-деко и арт-нуво

Многие считают, что арт-деко и арт-нуво очень похожи, но на самом деле у них много различий. Голова заключается в том, что стиль арт-нуво – вдохновлен природой и ее мотивами. Он возник раньше и первым заполонил любовь людей. Арт-деко появился позже, и в его основе лежат геометрические линии и влияние тогдашней современности.

Именно поэтому интерьер в стиле арт-нуво имеет много плавных линий и изгибов, он мягкий и уютный. Цветочные и растительные мотивы, предметы ручной работы – это все признаки арт-нуво. В то же время в арт-деко используют точные углы и прямые линии. Очень важной для него является симметрия в интерьере.

Романтический, криволинейный подход арт-нуво контрастирует со смелой, геометрической точностью арт-деко, который возник в 1920-х годах. В арт-нуво мы видим ботанические образы, а в арт-деко – яркие мотивы, которые представляют собой острые формы и углы, что ассоциируются с современностью и новой эпохой,

– сказала дизайнер интерьера Нина Фармер.



Дизайн прихожей / Фото Нины Фармер

Цвет – это то, что поможет различить эти два стиля:

в арт-нуво используют природные и теплые оттенки: терракотовый, бежевый, коричневый и т.д;

в арт-деко преобладают смелые контрасты и блестящие металлические цвета.

Что касается материалов, то дизайнеры арт-нуво обожают керамику, изысканную резьбу на дереве, витражный декор, произведения искусства и тому подобное. Важна уникальность каждого предмета и его история. Для арт-деко характерны мрамор, глянцевые поверхности, эффектное освещение.

Арт-деко отмечает роскошь и современность, показывая элегантные материалы, такие как лак, стекло и хром, а также сильную симметрию и резкие контрасты. В то же время арт-нуво дарит ощущение элегантности, наполненной природой,

– добавила дизайнер.



Спальня в стиле арт-нуво / Фото Яны Молодых

Оба стиля интерьера сейчас снова популярны, поскольку создают интересное и оригинальное пространство, которое олицетворяет характер хозяев дома.