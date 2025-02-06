Это уже надоело: дизайнеры отказываются от культового материала для столешниц

Подобрать долговечную, стильную и легкую в уходе кухонную столешницу – задача со звездочкой. Одним из самых популярных материалов на протяжении многих лет был белый мрамор. Но в этом году неожиданно дизайнеры начали от него отказываться.

Почему белый мрамор выходит из моды

Дизайнер интерьера Алана Мари считает, что мрамор уже пережил пик своей популярности. Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на Martha Stewart.

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Причиной потери популярности белого мрамора стало его чрезмерное использование. Белый мрамор с серыми прожилками заполонил интерьеры, чем потерял свою уникальность.

Когда в конце 90-х годов гранит начал падать в немилость, кварц взял верх. Благодаря прогрессу в производственных технологиях стало проще, чем когда-либо, воссоздать вневременной вид мрамора, сделав его более доступным. К сожалению, с этим перестарались,

– объяснила Алана Мари.



Такая столешница из белого мрамора уже не в тренде / Фото Pinterest

Дизайнер Ян Сикора также советует отказаться от белого мрамора и называет его "слишком стерильным". Такой столешнице не хватает тепла, к которому сейчас все стремятся. Белый мрамор стал популярным, когда в тренде был скандинавский минимализм. Но сейчас люди выбирают теплые земляные цвета и эклектичные интерьеры.

Кстати, дизайнеры назвали несколько минусов в уходе за белым мрамором. Из-за того, что он пористый, в нем забиваются красители из продуктов – сок от свеклы, куркума, красное вино и тому подобное. Годами хранить такую столешницу в первоочередном варианте просто не получится.

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Какая есть альтернатива

Если вы хотите мраморную столешницу, то Алана Мари советует присмотреться к другим цветам.

Есть целый мир мрамора, кроме базовых вариантов. Яркие цвета, яркие прожилки, уникальные узоры – эти вариации могут добавить настоящего характера и глубины пространства,

– объяснила дизайнер.

Специалисты призывают выбирать более натуральные цвета и природные узоры, чтобы создать уютное и эстетичное пространство.