Чому білий мармур виходить з моди

Дизайнерка інтер'єру Алана Марі вважає, що мармур вже пережив пік своєї популярності. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Martha Stewart.

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Причиною втрати популярності білого мармуру стало його надмірне використання. Білий мармур з сірими прожилками заполонив інтер'єри, чим втратив свою унікальність.

Коли наприкінці 90-х років граніт почав падати в немилість, кварц взяв верх. Завдяки прогресу у виробничих технологіях стало простіше, ніж будь-коли, відтворити позачасовий вигляд мармуру, зробивши його доступнішим. На жаль, з цим перестаралися,

– пояснила Алана Марі.



Така стільниця з білого мармуру вже не в тренді / Фото Pinterest

Дизайнер Ян Сікора також радить відмовитися від білого мармуру і називає його "надто стерильним". Такій стільниці не вистачає тепла, до якого зараз усі прагнуть. Білий мармур став популярним, коли у тренді був скандинавський мінімалізм. Але зараз люди обирають теплі земляні кольори і еклектичні інтер'єри.

До речі, дизайнери назвали кілька мінусів у догляді за білим мармуром. Через те, що він пористий, у ньому забиваються фарбники з продуктів – сік від буряка, куркума, червоне вино тощо. Роками зберігати таку стільницю у першочерговому варіанті просто не вийде.

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Яка є альтернатива

Якщо ви хочете мармурову стільницю, то Алана Марі радить придивитися до інших кольорів.

Є цілий світ мармуру, окрім базових варіантів. Яскраві кольори, яскраві прожилки, унікальні візерунки – ці варіації можуть додати справжнього характеру та глибини простору,

– пояснила дизайнерка.

Фахівці закликають обирати більш натуральні кольори і природні візерунки, щоб створити затишний і естетичний простір.