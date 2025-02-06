Чому білий мармур виходить з моди
Дизайнерка інтер'єру Алана Марі вважає, що мармур вже пережив пік своєї популярності. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Martha Stewart.
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Причиною втрати популярності білого мармуру стало його надмірне використання. Білий мармур з сірими прожилками заполонив інтер'єри, чим втратив свою унікальність.
Коли наприкінці 90-х років граніт почав падати в немилість, кварц взяв верх. Завдяки прогресу у виробничих технологіях стало простіше, ніж будь-коли, відтворити позачасовий вигляд мармуру, зробивши його доступнішим. На жаль, з цим перестаралися,
– пояснила Алана Марі.
Така стільниця з білого мармуру вже не в тренді / Фото Pinterest
Дизайнер Ян Сікора також радить відмовитися від білого мармуру і називає його "надто стерильним". Такій стільниці не вистачає тепла, до якого зараз усі прагнуть. Білий мармур став популярним, коли у тренді був скандинавський мінімалізм. Але зараз люди обирають теплі земляні кольори і еклектичні інтер'єри.
До речі, дизайнери назвали кілька мінусів у догляді за білим мармуром. Через те, що він пористий, у ньому забиваються фарбники з продуктів – сік від буряка, куркума, червоне вино тощо. Роками зберігати таку стільницю у першочерговому варіанті просто не вийде.
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Яка є альтернатива
Якщо ви хочете мармурову стільницю, то Алана Марі радить придивитися до інших кольорів.
Є цілий світ мармуру, окрім базових варіантів. Яскраві кольори, яскраві прожилки, унікальні візерунки – ці варіації можуть додати справжнього характеру та глибини простору,
– пояснила дизайнерка.
Фахівці закликають обирати більш натуральні кольори і природні візерунки, щоб створити затишний і естетичний простір.