Про те, як облаштувати кухню так, аби її не потрібно було постійно мити і прибирати, 24 Канал розповідає з посиланням на @blink.design.

Читайте також Досі стильно чи вже старомодно: чи варто обирати дерев'яні панелі для стін

Як створити кухню, на якій забруднення будуть не помітні

Кухонну мийку краще вмонтувати під стільницю. Це дозволить уникнути накопичення бруду у щілинах, який тяжко вимити. Водночас усі крихти зі стільниці можна буде просто змахнути у раковину, що також полегшить прибирання стільниці. Однак важливо зауважити, що мийку можна вмонтувати лише під стільниці з каменю, керамограніту чи HPL пластику.



Дизайн мийки під стільницю / Фото Pinterest

Кухонні фасади без ручок також полегшать прибирання, адже зазвичай на них накопичується жир та бруд. Мити ручки – важко й незручно через їхню форму.



Кухня без ручок / Фото Pinterest

Дехто лякається матових фасадів на кухні, бо вважає, що на них будуть одразу помітні відбитки пальців та плями від бруду й води. Однак насправді матові фасади практичніші, аніж глянцеві. Саме на них менше помітні забрудненості.



Дизайн матової кухні / Фото Pinterest

Колір підлоги найкраще обирати натуральних відтінків. Крихти, бруд та волосинки на природному підлоговому покритті будуть менше помітні, аніж на білому чи чорному.



Переваги дерев'яної підлоги на кухні / Фото Pinterest

Ці прості поради допоможуть облаштувати стильний та практичний простір на кухні, який зберігатиме чистий вигляд упродовж тривалого часу.