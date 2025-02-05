Про те, як облаштувати кухню так, аби її не потрібно було постійно мити і прибирати, 24 Канал розповідає з посиланням на @blink.design.
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Як створити кухню, на якій забруднення будуть не помітні
Кухонну мийку краще вмонтувати під стільницю. Це дозволить уникнути накопичення бруду у щілинах, який тяжко вимити. Водночас усі крихти зі стільниці можна буде просто змахнути у раковину, що також полегшить прибирання стільниці. Однак важливо зауважити, що мийку можна вмонтувати лише під стільниці з каменю, керамограніту чи HPL пластику.
Дизайн мийки під стільницю / Фото Pinterest
Кухонні фасади без ручок також полегшать прибирання, адже зазвичай на них накопичується жир та бруд. Мити ручки – важко й незручно через їхню форму.
Кухня без ручок / Фото Pinterest
Дехто лякається матових фасадів на кухні, бо вважає, що на них будуть одразу помітні відбитки пальців та плями від бруду й води. Однак насправді матові фасади практичніші, аніж глянцеві. Саме на них менше помітні забрудненості.
Дизайн матової кухні / Фото Pinterest
Колір підлоги найкраще обирати натуральних відтінків. Крихти, бруд та волосинки на природному підлоговому покритті будуть менше помітні, аніж на білому чи чорному.
Переваги дерев'яної підлоги на кухні / Фото Pinterest
Ці прості поради допоможуть облаштувати стильний та практичний простір на кухні, який зберігатиме чистий вигляд упродовж тривалого часу.