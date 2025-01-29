Надати текстуру стільницям можна власноруч. Для цього проєкту вам потрібні лише клей, фольга та епоксидна суміш, передає 24 Канал із посиланням на House and Digest.

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Як надати стільниці текстури

Спершу нанесіть шар клею на вашу стільницю, а потім покрийте її листами фольги. Глибина текстурованого ефекту залежатиме від того, як ви працюєте з фольгою: гладкий лист дасть легкий ефект прожилок, а якщо зім'яти фольгу і потім розплющити її, отримаєте більш виразну зморшкувату текстуру. Використовуйте руки або валик, щоб розгладити фольгу якомога рівніше перед тим, як змішувати і заливати епоксидну смолу.

Бульбашки повітря – це головний ворог роботи з епоксидною смолою, адже вони можуть зробити кінцевий продукт туманним або спотвореним. Тому перемішуйте затверджувач (для епоксидної смоли) з епоксидною смолою повільно і дайте суміші "відпочити" кілька хвилин перед заливкою.

Текстуровані стільниці додадуть простору оригінальності / Скриношт

Перемішувати потрібно постійно на протязі 3 – 5 хвилин. Потім тоненьким струмком починайте заливати ваш арт-об’єкт. Краще за все заливати шарами по 1 сантиметру. Максимальна висота шару – 5 сантиметрів..

Якщо з'явилися пухирці, виганяйте їх потоком гарячого повітря з фену. Потім шар залишають на застигання на 3 години. Після цього можна заливати другий шар.

Якщо у розчин додати барвників, можна досягти незвичного ефекту. Наприклад, додайте різні кольори на перший шар смоли, використовуючи тепловий пістолет для того, щоб розтягнути кольори один від одного або з'єднати їх. Дайте проєкту висохнути протягом ночі.