Какого цвета пол подходит к белым стенам

Белые стены создают чистый, вневременной фон, добавляющий пространства и света любой комнате. Они являются распространенным выбором в современных домах. Но какого цвета пол подойдет к белым стенам?

Белые стены открывают множество возможностей для создания уникальной атмосферы, передает 24 Канал.

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Как выбрать цвет пола, что дополнит белые стены

Пол из древесины теплых тонов – таких как медовый, золотистый дуб или грецкий орех– добавляет пространству естественной красоты и уюта. Эти цвета создают гармоничный контраст, а текстура дерева добавляет визуальной привлекательности.

Для создания светлого и воздушного эффекта можно выбрать светлую древесину, например, белый дуб или ясень. Они усилят ощущение пространства и дополнят чистую эстетику белых стен.

Средние оттенки дерева, такие как клен или гикори, являются прекрасным компромиссом между теплыми и холодными тонами, добавляя изящества, не перегружая пространство.

Если хотите яркого контраста, темный пол – например, из махагони или грецкого ореха – создаст впечатляющий эффект в сочетании с белыми стенами.

Серый пол – чрезвычайно универсальный вариант, что прекрасно сочетается с белыми стенами. От светлого серого до антрацитового – выберите оттенок, который лучше всего соответствует вашему стилю и желаемой атмосфере.

От нежного голубого до насыщенного темно-синего – синий пол создает спокойную и умиротворенную атмосферу. Хорошо подходит к помещениям в морском или прибрежном стиле.

Зеленый пол принесет естественности и свежести. Выберите оливковые или моховые оттенки для успокаивающего эффекта или смелые такие как изумрудный или бирюзовый для смелого вида

Красный пол может добавить тепла и энергии. Выберите насыщенный бордовый для роскошного впечатления или ярко-красный для игривости.

Текстура и узоры могут стать дополнительным слоем выразительности полу.

Светлая древесина хорошо комбинируется с белыми стенами / Фото из открытых источников

Текстурированная древесина

Полы с эффектом щетинирования или ручной обработки добавляют глубины и характера, даже с простым оттенком.

Плитка с узором

Геометрические орнаменты или мозаика способны стать акцентом и добавить индивидуальности вашему пространству.

Натуральный камень

Сланец или травертин – замечательные варианты природного камня с уникальными оттенками и текстурой, которые добавляют уюта.