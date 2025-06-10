Нежно-голубой – это вечный цвет для стен ванной, потому что он вызывает ощущение покоя, чистоты и атмосферы спа, передает 24 Канал со ссылкой на Better Homes and gardens.

Смотрите также Как выбрать идеальный цвет жалюзи, чтобы подчеркнуть стиль комнаты

Почему эксперты выбирают нежно-голубой для ванной комнаты

Нежно-голубой имеет успокаивающее свойство, что подходит для ванных комнат.

Нежно-голубой – универсальный цвет. Его легко дополнять аксессуарами, он подходит к любому стилю и прекрасно сочетается с нейтральными и другими оттенками.

Нежно-голубой – идеальный фон для ярких полотенец, растений и картин. Он позволяет менять декор без необходимости перекрашивания.

Если вы хотите сделать маленькую ванную комнату визуально больше, свежая краска нежно-голубого цвета поможет. Она хорошо отражает естественный свет и создает ощущение простора.

Нежно-голубой – лучший выбор для ванной / Фото Anthony-Masterson Photography

Хотя большинство экспертов считает нежно-голубой победителем среди вечных цветов для ванной, есть еще альтернативный вариант – шалфейный зеленый. Дизайнеры советуют сочетать этот зеленый с кремовыми белыми и матовыми латунными акцентами для создания теплой атмосферы, или же с белым мрамором в виде столешниц или пола для эффектного контраста и нотки роскоши. Для более игривого вида можно добавить мягкие розовые оттенки или черные акценты для современного звучания.