Чтобы найти цвет жалюзи, который подойдет к вашему дому, стоит ориентироваться на уже имеющиеся декоративные элементы и использовать принципы цветовой теории для создания желаемой атмосферы, передает 24 Канал со ссылкой на House Digest.

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Как выбрать лучший цвет жалюзи

Чтобы создать классический и гармоничный вид, подберите цвет жалюзи под цвет плинтусов или наличников. Можно выйти за пределы шаблонов и выбрать цвет, похожий на оттенок стен.

Если стены имеют яркий оттенок, а наличники – белые, подобрав жалюзи в тон к стенам, вы получите контраст, который будет одновременно захватывающим и гармоничным.

Как выбрать жалюзи / Фото Shutterstock

Если у вас четко выраженная стилистика интерьера и вы хотите, чтобы жалюзи ее поддерживали, обратите внимание на сочетание с другими элементами – например, со светильниками, мебелью или текстилем. Если у вас есть деревянные балки, шкафы или пол, жалюзи похожего материала или органического оттенка помогут подчеркнуть их естественную красоту.

После того как вы определились, с какими элементами должен сочетаться цвет жалюзи, самое время обратиться к цветовой теории.

Для гармоничного вида выбирайте оттенки, что расположены рядом на цветовом круге. Для контрастного вида ищите цвета, что расположены напротив друг друга.