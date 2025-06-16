Білі стіни відкривають безліч можливостей для створення унікальної атмосфери, передає 24 Канал.

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Як обрати колір підлоги, що доповнить білі стіни

Підлога з деревини теплих тонів – таких як медовий, золотистий дуб або волоський горіх– додає простору природної краси та затишку. Ці кольори створюють гармонійний контраст, а текстура дерева додає візуальної привабливості.

Для створення світлого й повітряного ефекту можна обрати світлу деревину, наприклад, білий дуб або ясен. Вони підсилять відчуття простору та доповнять чисту естетику білих стін.

Середні відтінки дерева, такі як клен чи гікорі, є чудовим компромісом між теплими та холодними тонами, додаючи витонченості, не перевантажуючи простір.

Якщо прагнете яскравого контрасту, темна підлога – наприклад, з махагоні або волоського горіха – створить вражаючий ефект у поєднанні з білими стінами.

Сіра підлога – надзвичайно універсальний варіант, що прекрасно поєднується з білими стінами. Від світлого сірого до антрацитового – оберіть відтінок, який найкраще відповідає вашому стилю та бажаній атмосфері.

Від ніжного блакитного до насиченого темно-синього – синя підлога створює спокійну й умиротворену атмосферу. Добре підходить до приміщень у морському або прибережному стилі.

Зелена підлога принесе природності та свіжості. Оберіть оливкові чи мохові відтінки для заспокійливого ефекту або сміливі такі як смарагдовий чи бірюзовий для сміливого вигляду

Червона підлога може додати тепла й енергії. Оберіть насичений бордовий для розкішного враження або яскраво-червоний для грайливості.

Текстура та візерунки можуть стати додатковим шаром виразності підлозі.

Світла деревина добре комбінується з білими стінами / Фото з відкритих джерел

Текстурована деревина

Підлоги з ефектом щіткування або ручної обробки додають глибини та характеру, навіть із простим відтінком.

Плитка з візерунком

Геометричні орнаменти чи мозаїка здатні стати акцентом та додати індивідуальності вашому простору.

Натуральний камінь

Сланець або травертин – чудові варіанти природного каменю з унікальними відтінками та текстурою, які додають затишку.