Это избавит от беспорядка: 7 вещей под кухонной раковиной, которые вы можете выбросить прямо сейчас

Организация пространства под кухонной мойкой может быть довольно сложной задачей из-за ограниченного пространства. Однако это не означает, что его невозможно поддерживать в порядке.

Есть как минимум 7 предметов, от которых стоит избавиться из-под кухонной мойки. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

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Какие вещи под кухонной раковиной можно выбросить

Еда

Если вы держите какую-то пищу под кухонной раковиной, то лучше ее оттуда перенести. Эта зона подвержена влаге из-за чего еда, даже если она упакована, может покрыться плесенью или испортиться. Это также может "привлечь" вредителей, поэтому лучше всего хранить еду в холодильнике или кладовке.

Много чистящих средств для чистки

Обычно под раковиной хранятся много средств для уборки, мешки для мусора и кухонные полотенца, и это может быстро стать беспорядочным и создать хаос. Лучше перенести лишние вещи, или это мешки для мусора, или дополнительные очистители в место, где есть больше пространства для хранения.

Пустые бутылки

Есть высокая вероятность, что под вашей кухонной раковиной есть по крайней мере одна или две пустые бутылки. Независимо от того, это спрей для чистки ванной комнаты, которым осталось воспользоваться менее одного раза, или продукт, которым вы пользуетесь только время от времени, например средство для чистки латуни, эти вещи лучше убрать оттуда.



Пустые бутылки от чистящих средств, которые есть под кухонной мойкой, следует выбросить / Фото Unsplash

Старые губки для мытья

Часто можно найти под раковиной губку для мытья, которая уже долго прослужила и не в лучшем виде или щетки для чистки или тряпки. Лучше регулярно меняйте их, что будет более гигиенично и не позволит создавать беспорядок под раковиной.

Продукты, которые вы пробовали, но вам не понравились

Не всегда средства для мытья или другие продукты оправдывают наши ожидания. Поэтому нет смысла их хранить, если в дальнейшем вы не будете этим пользоваться. Выбросьте то, чем не пользуетесь, чтобы не загромождать пространство.

Кухонные полотенца

Казалось бы, место под раковиной является прекрасным для хранения дополнительных кухонных полотенец, однако есть несколько "но". Кухонные полотенца не должны быть под раковиной, если они не предназначены только для уборки. Полотенца для рук и кухонные полотенца следует хранить в чистом, сухом месте, например в ящике.

Вазы

Хотя вы, возможно, не планируете хранить дополнительные вазы под раковиной, однако многие другие люди это делают. В общем вазы могут занимать достаточно много места, а под раковиной, как правило, его немного. Поэтому найдите для них другое место.