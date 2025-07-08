Чем можно закрыть окна в доме от солнца: 5 действенных вещей

Многие домовладельцы во время ремонта мечтают о больших окнах в доме. Однако в летние месяцы поддержание комфорта в помещении может быть сложной задачей из-за повышенной температуры.

24 Канал расскажет, чем закрыть окна от жары летом.

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Чем закрыть окна от солнца

Прежде всего стоит отметить, что в жаркую погоду оптимальное время для открытия окон – рано утром и поздно вечером, поскольку в это время температура на улице обычно ниже. Это способствует поступлению свежего воздуха, что помогает охладить дом.

Однако, следует разобраться, чем же можно закрыть окна от солнца.

Шторы бекаут

Если вы ищете решение, как закрыть окна от солнечного света, можно рассмотреть плотные шторы, предназначены для эффективного блокирования света. Шторы бэкаут обеспечивают превосходную защиту от интенсивного солнечного света. К тому же, они доступны в различных вариантах дизайна, включая однотонные и узорчатые варианты и могут дополнить различные стили интерьера.



Шторы блэкаут эффективны для защиты дома от солнца / Фото Unsplash

Тонировка окон

В случаях, когда из окон открывается живописный вид, который вы не хотите закрывать шторами, может быть полезным рассмотреть возможность применения специальной пленки на стекло. Термозащитная пленка разработана для тонировки окон, позволяющая отражать солнечные лучи.

Фольга и бумага

Фольга имеет светоотражающие свойства, что делает ее эффективным решением для защиты от интенсивного солнечного света.

Окно, полностью заклеенное бумагой или фольгой, не пропускает свет, попадающий внутрь, однако это также приводит к необходимости использования освещения даже в светлое время суток.

Жалюзи

Жалюзи используются для защиты комнаты от чрезмерной жары. Ими можно полностью закрыть окна по периметру.

Роллеры

Они внешне напоминают будто полностью закрытые жалюзи, поэтому это также неплохой способ, как можно закрыть окна от солнца. Особенно если речь идет о частном доме.