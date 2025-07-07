24 Канал расскажет о том, как можно уменьшить температуру в доме или квартире летом без кондиционера.

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Как охладить комнату

Выберите подходящие шторы

Летнее солнце может значительно повысить температуру в помещении через окна. Чтобы облегчить эту жару, можно использовать жалюзи или шторы-блэкаут. Такой подход служит "естественным" методом охлаждения, поддерживая комфорт без необходимости в кондиционировании. Это одна из наиболее эффективных стратегий.

Открывайте окна, когда температура падает

Желательно держать окна закрытыми днем, когда температура на улице достигает своего пика. Однако, когда она падает ниже, можно открыть окна, чтобы позволить освежающему и прохладному ветерку циркулировать в помещении.

Добавьте оконную пленку

Помимо закрытия штор и жалюзи, вы можете рассмотреть возможность нанесения прозрачной термопленки на окна. Она позволяет естественному свету проникать в ваш дом в ваш дом, одновременно эффективно отражая значительную часть тепла. Кроме того, она служит дополнительным слоем изоляции в зимние месяцы.



Можно добавить оконную пленку / Фото Unsplash (Spacejoy)

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Держите свою кровать прохладной

Смените постельное белье в соответствии с сезоном, отложив фланелевые и шелковые простыни в пользу легких. Кроме того, подумайте о замене пуховых подушек.

Избегайте использования приборов, производящих тепло, в течение дня

Электроприборы, в частности плиты, духовки, посудомоечные машины, стиральные и сушильные машины, могут производить значительное количество тепла. Желательно минимизировать их использование в самые жаркие часы дня.

Увлажнение воздуха

Вы можете приобрести обычный увлажнитель воздуха и наполнить его ледяной водой. Если у вас нет увлажнителя воздуха, используйте пульверизатор, чтобы распылять воду в воздухе.

Использование вентилятора

Пожалуй, самое банальное, но вентилятор – тоже выход. Для усиления охлаждающего эффекта можно разместить перед вентилятором бутылки с ледяной водой.