24 Канал розповість, чим закрити вікна від спеки влітку.

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Чим закрити вікна від сонця

Перш за все варто наголосити, що у спекотну погоду оптимальний час для відчинення вікон – рано вранці та пізно ввечері, оскільки в цей час температура на вулиці зазвичай нижча. Це сприяє надходженню свіжого повітря, що допомагає охолодити оселю.

Проте, слід розібратися, чим же можна закрити вікна від сонця.

Штори бекаут

Якщо ви шукаєте рішення, як закрити вікна від сонячного світла, можна розглянути щільні штори, призначені для ефективного блокування світла. Штори бекаут забезпечують чудовий захист від інтенсивного сонячного світла. До того ж, вони доступні в різних варіантах дизайну, включаючи однотонні та візерункові варіанти і можуть доповнити різноманітні стилі інтер'єру.



Штори блекаут ефективні для захисту оселі від сонця / Фото Unsplash

Тонування вікон

У випадках, коли з вікон відкривається мальовничий краєвид, який ви не хочете закривати шторами, може бути корисним розглянути можливість застосування спеціальної плівки на скло. Термозахисна плівка розроблена для тонування вікон, що дозволяє відбивати сонячне проміння.

Фольга та папір

Фольга має світловідбиваючі властивості, що робить її ефективним рішенням для захисту від інтенсивного сонячного світла.

Вікно, повністю заклеєне папером або фольгою, не пропускає світло, що потрапляє всередину, проте це також призводить до необхідності використання освітлення навіть у світлий час доби.

Жалюзі

Жалюзі використовуються для захисту кімнати від надмірної спеки. Ними можна повністю закрити вікна по периметру.

Ролери

Вони зовні нагадують ніби повністю закриті жалюзі, тому це також непоганий спосіб, як можна закрити вікна від сонця. Особливо якщо йдеться про приватний будинок.