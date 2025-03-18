Для настоящих эстетов: как сочетать черный и коричневый цвета в интерьере

Если вы хотите создать утонченный и роскошный интерьер, то черный и коричневый цвета именно то, что вам нужно. Это смелое сочетание никого не оставит равнодушным.

Идеальное сочетание черного и коричневого

На первый взгляд, совместить черный и коричневый может показаться сверхсложной задачей, однако на самом деле все не так страшно. Нужно знать лишь несколько дизайнерских правил. Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на Homes and Gardens.

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Сначала вы можете подумать, что сочетание двух темных тонов покажется трудным. Но на самом деле тепло коричневого и глубина черного идеально дополняют друг друга, особенно если использовать правильные оттенки,

– сказал дизайнер Тэш Брэдли.

Он объяснил, что коричневый цвет, который часто встречается в древесных тонах, добавляет пространству тепла и органического ощущения. Черный создает глубины, контраст и элегантность, не давая коричневому выглядеть слишком просто.

Коричневый цвет – успокаивающий, он соединит человека с природой и придает интерьеру положительной энергии. С точки зрения психологии, коричневый цвет создает ощущение стабильности и заземленности. Именно поэтому он прекрасно подойдет для гостиной или спальни. В то же время черный цвет способен создать ощущение безопасности.



Дизайн кухни / Фото deVOL Kitchens

Как обустроить интерьер в коричневом и черном цветах

Коричневый и черный идеально дополняются латунью, мрамором или текстурированной отделкой. Интересные текстуры и материалы "разбавят" пространство и придадут ему еще больше тепла.



Стильная гостиная / Фото Little Greene

Дизайнер Тинеке Триггс советует обращать внимание на оттенок цвета – теплый коричневый сочетать с теплым черным, а холодные тона – с холодными. Так вы сможете создать гармоничный интерьер.

Чтобы комната не казалась "слишком тяжелой", добавьте в нее светлые детали. Это могут быть белый стол, светлый пол, зеленые растения и тому подобное.

Удачно подобранная фурнитура – это то, что поможет объединить черный и коричневый. Дизайнеры советуют выбирать фурнитуру бронзового, латунного или золотого цветов.



Фурнитура объединила пространство / Фото Кристофера Старка

Сочетание черного и коричневого является вневременным и нейтральным. Такой интерьер точно никогда не выйдет из моды.