Эксперты назвали цвета, которые могут помешать спокойному сну, передает 24 Канал со ссылкой на Better homes and gardens.

Смотрите также Многие делают неправильно: как часто на самом деле следует стирать постельное белье

Каких цветов лучше всего избегать в интерьере спальни

Желтый цвет стал трендом последних месяцев. Хотя этот цвет часто используют в спальнях, не каждый его оттенок подходит для зоны отдыха. Яркие желтые оттенки излучают интенсивную энергию излучают интенсивную энергию, стимулируя мозг и затрудняя засыпание.

Остановитесь на мягком, бледном оттенке желтого масла, чтобы создать легкую и воздушную атмосферу, или выберите приглушенный тон, тяготеющий к спокойному бежевому.

Выберите для спальни цвет желтого масла / Фото Adam Albright

Эксперты также советуют держаться подальше от ярко-красных оттенков, которые заряжают тело энергией и даже повышают частоту сердечных сокращений, что мешает сну.

Если вы любите красный и хотите добавить его в спальню, выберите приглушенный оттенок, используйте его только для акцентной стены или добавляйте через аксессуары, а не основной цвет стен.

Как и желтый, фиолетовый цвет часто используется в спальнях. Некоторые его оттенки могут подходить, но другие совсем не способствуют спокойному засыпанию. Избегайте темных фиолетовых оттенков, таких как глубокий баклажановый и "драгоценный". Они могут казаться элегантными и роскошными, но также создают ощущение таинственности, что держит мозг в напряжении и не дает расслабиться.

Чтобы фиолетовый помогал уменьшить стресс и успокаивал мозг, выбирайте приглушенный лавандовый оттенок.

Лавандовый прекрасно подойдет к интерьеру спальни / Фото Courtesy of Mendelson Group / Eric Piasecki

Подобно ярко-красному, ярко-оранжевый заряжает тело и разум энергией, а не успокаивает их. Чтобы сделать оранжевый уместным в спальне, выберите пастельный вариант, например, нежный персиковый оттенок, который создаст мягкий фон для качественного сна.

Черный – очень насыщенный цвет, который поглощает много света, что может создать ощущение замкнутости и визуально уменьшить комнату. Ощущение ограниченного пространства противоречит естественной потребности тела в отдыхе, из-за чего процесс засыпания может занимать больше времени. К тому же, черный часто ассоциируется с негативной энергией, которая может вызвать нежелательные мысли перед сном и излишнее напряжение. Утром темный оттенок также может негативно влиять на уровень энергии из-за поглощения света. Вместо черного выберите холодный стально-голубой, который придает глубины, но при этом создает ощущение покоя.