Настольная лампа больше не работает: в TikTok показали, как превратить ее в невероятный подсвечник

Настольные лампы часто имеют длительный срок службы и изготовлены из прочных материалов. Поэтому они идеально подходят для переработки после того, как уже не могут работать по своему первоначальному назначению.

Пользовательница TikTok @redeux_style придумала замечательную идею, как превратить обычную металлическую настольную лампу на стильный подсвечник, передает 24 Канал со ссылкой на House Digest.

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Как перепрофилировать старую настольную лампу

Этот проект – бюджетный и несложный. Прежде всего, разберите лампу на отдельные части и отрежьте провод. Возможно, вам нужно будет снять нижнюю фетровую панель, чтобы добраться до механизмов, которые держат подставку. Как только лампа будет разобрана, соедините подставку и абажур. Обычно для этого можно использовать те же винты, чтобы закрепить их вместе. Также можно добавить немного горячего клея, чтобы убедиться, что место вокруг винтов герметичное, когда вы будете добавлять воск.

Если остались отверстия от креплений в подставке или чашке, можно закрыть их латунными бусинами или пуговицами. Это сделает вашу свечу еще более элегантной на вид.

Можно оставить лампу в первоначальном стиле или покрасить покрасить покрасить ее внешнюю часть с помощью баллонной краски, чтобы она соответствовала вашему интерьеру.

Поскольку металлические абажуры ламп разработаны для выдерживания тепла, свеча будет гореть безопасно внутри, не повреждая их внутреннее покрытие. Начните с очистки абажура перед добавлением воска. Теперь разместите фитиль с липким дном в центре. Вы можете поддержать его вертикально, расположив фитиль между двумя трубочками или деревянными палочками, которые будут лежать на верхней части абажура.

Влейте воск в абажур и, как только он застынет, обрежьте фитиль до нужной длины. Если абажур большой, используйте два – три фитиля для равномерного горения. Размещайте их на расстоянии 3,8 сантиметра от краев и поддерживайте равное расстояние между ними. Обычно для диаметра более 7,6 сантиметра используется один фитиль на каждый сантиметр.

Напоследок добавьте легкий аромат свече несколькими каплями любимого эфирного масла.

Как сделать из лампы подсвечник: смотрите видео