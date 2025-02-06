Користувачка TikTok @redeux_style придумала чудову ідею, як перетворити звичайну металеву настільну лампу на стильний підсвічник, передає 24 Канал із посиланням на House Digest.

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Як перепрофілювати стару настільну лампу

Цей проєкт – бюджетний і нескладний. Передусім, розберіть лампу на окремі частини і відріжте дріт. Можливо, вам потрібно буде зняти нижню фетрову панель, щоб дістатися до механізмів, які тримають підставку. Як тільки лампа буде розібрана, з'єднайте підставку та абажур. Зазвичай для цього можна використовувати ті самі гвинти, щоб закріпити їх разом. Також можна додати трохи гарячого клею, щоб переконатися, що місце навколо гвинтів герметичне, коли ви додаватимете віск.

Якщо залишилися отвори від кріплень у підставці або чашці, можна закрити їх латунними намистинами або ґудзиками. Це зробить вашу свічку ще більш елегантною на вигляд.

Можна залишити лампу в первісному стилі або пофарбувати пофарбувати її зовнішню частину за допомогою балонної фарби, щоб вона відповідала вашому інтер'єру.

Оскільки металеві абажури ламп розроблені для витримування тепла, свічка буде горіти безпечно всередині, не пошкоджуючи їх внутрішнє покриття. Почніть з очищення абажура перед додаванням воску. Тепер розмістіть гніт з липким дном в центрі. Ви можете підтримати його вертикально, розташувавши гніт між двома трубочками або дерев'яними паличками, які лежатимуть на верхній частині абажура.

Влийте віск в абажур і, як тільки він застигне, обріжте гніт до потрібної довжини. Якщо абажур великий, використовуйте два – три гніти для рівномірного горіння. Розміщуйте їх на відстані 3,8 сантиметра від країв і підтримуйте рівну відстань між ними. Зазвичай для діаметра понад 7,6 сантиметра використовується один гніт на кожен сантиметр.

Наостанок додайте легкий аромат свічці кількома краплями улюбленої ефірної олії.

Як зробити з лампи підсвічник: дивіться відео