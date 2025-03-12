Как навести порядок в доме: 4 вещи, от которых следует избавиться перед расцветом весны

Поскольку весна уже началась, это идеальное время для нового старта. Поэтому можно воспользоваться этим временем, чтобы освободить свой дом от ненужных вещей, которые могли накопиться за зимние месяцы, особенно перед наступлением теплого сезона.

Есть как минимум четыре вещи, которые стоит убрать, готовясь к весеннему сезону. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

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От каких вещей надо избавиться перед началом весны

Вещи, которые вы не будете одевать больше

Стоит посвятить немного времени тщательной уборке в ваших шкафах. Отдайте вещи, которые в хорошем состоянии, но, возможно, уже не в вашем стиле, и освободите место для тех весенних вещей, которые вы с нетерпением начнете носить весной.



Пересмотрите свой гардероб перед наступлением теплого сезона / Фото Unsplash

Аптечка, в которой хранят просроченные лекарства

Специалисты рекомендуют пересмотреть свою аптечку и выбросить просроченные лекарства и средства первой помощи. Проверяйте срок годности лекарств против аллергии, солнцезащитных кремов, спреев от насекомых и других подобных продуктов. Следует замените их, чтобы сразу взять их, как только они понадобятся.

Кладовая

Вероятно, в этой зоне также может понадобиться хорошая уборка, ведь после праздников и зимы кладовки могут стать немного захламленными. Уберите полки и выбросите все, что не пригодно для использования.

Не забудьте избавиться от всего, что вы знаете, что просто не будете использовать.

Сломанная техника в гараже

Несмотря на то, что эта зона не находится в доме, все же обратите на нее внимание, ведь в гаражах хранятся не только автомобили, в них хозяева любят хранить практически все: от мебели до различных инструментов.

С наступлением весны осмотрите свой гараж и подумайте о том, чтобы отказаться от таких вещей, как бассейна, в котором есть дыры, коньков, которые больше не подходят, или слишком малый велосипед.

Все эти предметы лучше перенести в подходящее место. Если такой возможности нет, подумайте о том, чтобы добавить настенное хранилище или заменить контейнеры, чтобы сохранить такие вещи в порядке на долгие годы.