Є щонайменше чотири речі, які варто прибрати, готуючись до весняного сезону. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple.

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Яких речей треба позбутися перед початком весни

Речі, які ви не одягатимете більше

Варто присвятити трохи часу ретельному прибиранню у ваших шафах. Віддайте речі, які в хорошому стані, але, можливо, вже не в вашому стилі, і звільніть місце для тих весняних речей, які ви з нетерпінням почнете носити весною.



Перегляньте свій гардероб перед настанням теплого сезону / Фото Unsplash

Аптечка, в якій зберігають протерміновані ліки

Фахівці рекомендують переглянути свою аптечку та викинути протерміновані ліки та засоби першої допомоги. Перевіряйте термін придатності ліків проти алергії, сонцезахисних кремів, спреїв від комах та інших подібних продуктів. Слід замініть їх, щоб відразу взяти їх, як тільки вони знадобляться.

Комора

Ймовірно, в цій зоні також може знадобитися гарне прибирання, адже після свят і зими комори можуть стати трохи захаращеними. Поприбирайте полиці та повикидайте все, що не придатне для використання.

Не забудьте позбутися всього, що ви знаєте, що просто не будете використовувати.

Зламана техніка в гаражі

Попри те, що ця зона не знаходиться в будинку, все ж зверніть на неї увагу, адже в гаражах зберігаються не лише автомобілі, у них господарі люблять зберігати практично все: від меблів до різноманітних інструментів.

З настанням весни огляньте свій гараж і подумайте про те, щоб відмовитися від таких речей, як басейну, в якому є дірки, ковзанів, які більше не підходять, або занадто малий велосипед.

Усі ці предмети краще перенести у відповідне місце. Якщо такої можливості немає, подумайте про те, щоб додати настінне сховище або замінити контейнери, щоб зберегти такі речі в порядку на довгі роки.