Есть как минимум четыре вещи, которые стоит убрать, готовясь к весеннему сезону. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.
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От каких вещей надо избавиться перед началом весны
Вещи, которые вы не будете одевать больше
Стоит посвятить немного времени тщательной уборке в ваших шкафах. Отдайте вещи, которые в хорошем состоянии, но, возможно, уже не в вашем стиле, и освободите место для тех весенних вещей, которые вы с нетерпением начнете носить весной.
Пересмотрите свой гардероб перед наступлением теплого сезона / Фото Unsplash
Аптечка, в которой хранят просроченные лекарства
Специалисты рекомендуют пересмотреть свою аптечку и выбросить просроченные лекарства и средства первой помощи. Проверяйте срок годности лекарств против аллергии, солнцезащитных кремов, спреев от насекомых и других подобных продуктов. Следует замените их, чтобы сразу взять их, как только они понадобятся.
Кладовая
Вероятно, в этой зоне также может понадобиться хорошая уборка, ведь после праздников и зимы кладовки могут стать немного захламленными. Уберите полки и выбросите все, что не пригодно для использования.
Не забудьте избавиться от всего, что вы знаете, что просто не будете использовать.
Сломанная техника в гараже
Несмотря на то, что эта зона не находится в доме, все же обратите на нее внимание, ведь в гаражах хранятся не только автомобили, в них хозяева любят хранить практически все: от мебели до различных инструментов.
С наступлением весны осмотрите свой гараж и подумайте о том, чтобы отказаться от таких вещей, как бассейна, в котором есть дыры, коньков, которые больше не подходят, или слишком малый велосипед.
Все эти предметы лучше перенести в подходящее место. Если такой возможности нет, подумайте о том, чтобы добавить настенное хранилище или заменить контейнеры, чтобы сохранить такие вещи в порядке на долгие годы.