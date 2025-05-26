Им там не место: какие вещи не следует держать в спальне

Трудно найти человека, который бы не хотел, чтобы его спальня была уютным и комфортным уголком. Следовательно, некоторые предметы лучше оставлять за пределами этой комнаты для создания гармоничной среды.

24 Канал расскажет, какие вещи не следует держать в спальне.

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Что не следует держать в спальне

Ваша спальня должна служить святилищем – выделенным пространством для отдыха и релаксации. Однако для многих людей спальня часто превращается в место для хранения вещей или становится переполненной.

Такие отвлекающие факторы могут препятствовать вашему полному расслаблению. Так что же не следует держать в спальне?

Спортивные тренажеры

Хотя наличие беговой дорожки или велотренажера в вашей комнате может казаться удобной, она может привнести ощущение "работы" в среду, предназначенную для отдыха. Подумайте о том, чтобы разместить свое спортивное снаряжение в отдельной комнате или углу вашего дома, предназначенном для занятия спортом.

Телевизор

Хотя идея просмотра телевизора в постели может привлекать многих, но это не так расслабляющее, как кажется. Синий свет, который излучает экран, может нарушить режим сна, а склонность к непрерывному просмотру может привести к потере отсчета времени. Желательно размещать телевизор в гостиной, а в спальне создать среду, свободную от экранов, что может способствовать улучшению отдыха.

Рабочие вопросы

Ваша спальня не должна использоваться одновременно как офис. Наличие бумаг, ноутбуков и других материалов, связанных с работой, может служить постоянным напоминанием о задачах и обязанностях, что может мешать вам расслабиться. Подумайте о создании специального рабочего места в вашем доме, даже если это будет небольшой стол в другой комнате.



Вещи, связанные с работой лучше не держать в спальне / Фото Unsplash (TheStandingDesk)

Коробки беспорядка

Часто в спальне есть коробки с различными вещами, которые еще не упорядочены. Хранение таких коробок в этом помещении может способствовать визуальному беспорядку. Стоит посвятить некоторое время тому, чтобы разобраться с их содержимым и решить, стоит ли их выбросить, или переместить куда-то в другую комнату.

Устаревшие гаджеты

Этот пункт тесно переплетается с предыдущим. Ваш мобильный телефон, которым вы уже не пользуетесь годами, ноутбук, который не работает, или сломанный будильник, любые вещи, которыми вы сейчас не пользуетесь, создают ненужный беспорядок в вашей спальне. Этот беспорядок может негативно влиять на уровень вашего спокойствия, поэтому желательно убрать его.