Не держите это в спальне: вещи, которые точно надо убрать из этой комнаты

Ваша спальня должна быть пространством, где вы можете отдохнуть и восстановить силы для следующего дня. Однако, когда беспорядок "заполонил" помещение, это мешает расслабиться.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на martha stewart.

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Вещи, которые стоит убрать из спальни

Желательно держать бумаги подальше от спальни, когда это возможно. Если ваше рабочее место расположено в спальне, подумайте об использовании декоративных корзин для хранения бумаг, чтобы минимизировать отвлекающие факторы.

Лишние подушки могут занимать ценное пространство. Рекомендуется выбрать оптимальное количество подушек, а остальные хранить в специально отведенном месте в шкафу или обновить их внешний вид новыми чехлами, чтобы не покупать новые и не загромождать пространство.



Лишние подушки лучше убрать из спальни, чтобы не загромождать пространство / Фото Unsplash

С каждым обновлением устройства или новой покупкой накопление накопления зарядных кабелей и шнуров имеет тенденцию к увеличению. Эффективная стратегия уменьшения беспорядка заключается в том, чтобы определить, какие кабели вам еще необходимы, а какие все же можно выбросить.

Также, когда вы начинаете пользоваться новой обувью, нет необходимости хранить коробки к ней, особенно если пространство в вашей спальне или шкафу ограничено. Вместо этого, для оптимального хранения обуви лучше использовать специальный органайзер.

Многие заядлые читатели держат на тумбочке целую подборку книг, но если книгу не читают, она может просто пылиться и занимать пространство. Желательно держать рядом только те книги, которые вы читаете сейчас, а другие хранить на книжной полке, пока вы не будете готовы их прочитать.