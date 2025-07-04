Про це пише 24 Канал з посиланням на martha stewart.

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Речі, які варто прибрати зі спальні

Бажано тримати папери подалі від спальні, коли це можливо. Якщо ваше робоче місце розташоване в спальні, подумайте про використання декоративних кошиків для зберігання паперів, щоб мінімізувати відволікаючі фактори.

Зайві подушки можуть займати цінний простір. Рекомендується вибрати оптимальну кількість подушок, а решту зберігати у спеціально відведеному місці в шафі або оновити їхній зовнішній вигляд новими чохлами, щоб не купувати нові і не захаращувати простір.



Зайві подушки краще прибрати зі спальні, щоб не захаращувати простір / Фото Unsplash

З кожним оновленням пристрою або новою покупкою накопичення зарядних кабелів і шнурів має тенденцію до збільшення. Ефективна стратегія зменшення безладу полягає в тому, щоб визначити, які кабелі вам ще необхідні, а які все ж можна викинути.

Також, коли ви починаєте користуватися новим взуттям, немає необхідності зберігати коробки до нього, особливо якщо простір у вашій спальні або шафі обмежений. Натомість, для оптимального зберігання взуття краще використовувати спеціальний органайзер.

Багато завзятих читачів тримають на тумбочці цілу добірку книжок, але якщо книгу не читають, вона може просто припадати пилом і займати простір. Бажано тримати поруч лише ті книги, які ви читаєте зараз, а інші зберігати на книжковій полиці, доки ви не будете готові їх прочитати.