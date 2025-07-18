Не фото или картины: 4 нестандартных вещи, которые можно разместить в рамку

Многие люди, обустраивая свои дома, уделяют много внимания декорированию. В частности, они размышляют, на тем, что можно повесить на стенах.

Большинство выбирает произведения искусства или личные фотографии, однако это не единственное решение, которое можно воплотить в реальность. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на homes and gardens.

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Что можно поместить в рамку?

Существует распространенное ошибочное мнение, что обрамление предназначено исключительно для произведений искусства и фотографий, но это далеко не так.

Салфетки и шарфы

Обрамление уникальных вещей дает возможность улучшить домашний декор, введя элементы личной истории, которые привлекают внимание. Шарф с логотипом вашей любимой футбольной команды, салфетка с необычным принтом или оригинальное кухонное полотенце – эти текстильные предметы придадут вашим стенам мягкости и "жизни".

Спичечные коробки

Если вам нравится собирать нестандартного вида спичечные коробки, подумайте о том, чтобы поместить их в рамку вместо того, чтобы хранить в коробке для мелочей. Такие коробки спичек может служить уникальным произведением искусства, с характерными логотипами, цветовой гаммой и креативным дизайном, которые стоят того, чтобы их демонстрировать.

Открытки и сувениры из путешествий

Открытки – один из предметов декора, которые можно разместить в рамку. Хотя этот выбор может быть не слишком нетрадиционным, размещение открытки в большой рамке превращает ее в стильное произведение искусства, обогащенный воспоминаниями, связанными с ней.

Рукописные заметки, письма и стихи письма и стихи

Письмо от дорогого человека в рамке, написанный от руки рецепт или образец каллиграфии могут превратиться в истинно уникальное произведение искусства. Такие вещи в себе хранят воспоминания и каждый раз, когда вы будете проходить мимо, они будут приносить вам радость.

Чернила на бумаге имеет непреходящую и вневременную ценность, особенно когда оно воплощает важные воспоминания или значения.