Стилист интерьеров поделилась, какие вещи добавят изысканности спальне

Обустраивая спальню, хозяева стараются создать максимально комфортное пространство. Однако, эстетический вид играет также не последнюю роль.

Да, есть несколько вещей, которые значительно улучшат вид этой комнаты. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на homes and gardens.

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Как придать спальне лучший вид

Чтобы сделать спальню уютной и стильной, домовладельцы пытаются учитывать и подбирать соответствующие предметы интерьера. Важно учитывать детали, которые подарят комнате более выразительный вид и придадут дополнительного "вау-фактора".

В издании homes and gardens поделились советами по стилю и вещами, которые могут помочь добавить последние штрихи к элегантному пространству.

Декоративные подушки. Такие детали не только обеспечивают необходимый комфорт для сидения и чтения любимых книг, но и эстетически добавляют тот важный завершающий штрих, который сочетает кровать с остальными вашего интерьера. Выбор подушек всегда должен основываться на декоре комнаты, чтобы создать скоординированное пространство.

Для помещений с однотонными стенами сочетание различных узоров (цветочных или в клетку и т.д.) создает фокусную точку и добавляет желаемой дозы узора.

Однако в комнатах, где обои или изголовье кровати имеют яркие принты, лучше выбрать более лаконичные декоративные подушки. Хорошо подойдет пара простых текстурированных дизайнов или одна роскошная подушка для поясницы.

Декоративные подушки добавляют комфорта спальне / Фото Unsplash (Francesca Tosolini)

Классическое белое постельное белье. Когда речь идет о хорошем постельном белье, стилист рассказала, что она является поклонницей белоснежных хлопковых простыней. По ее мнению, они могут мгновенно сделать спальню визуально дороже.

Такое постельное белье не только приятное для сна, но и является элегантным и дополняет любую цветовую гамму спальни. Эксперт рассказала, что в сочетании с качественными пуховыми подушками и одеялами такое постельное белье создает ощущение роскошного отеля.

Еще одним преимуществом белых простыней, которую указала стилист, является то, что они позволяют продемонстрировать красивые декоративные подушки и пледы, что дополнят ваш дизайн.

Цветы и растения. Свежие цветы или зелень мгновенно могут "поднять" пространство. Будь то букетик, или пышное комнатное растение в горшке, все это вдыхает жизнь в пространство и помогает создать спокойствие.

Как говорит експертка, если у вас в комнате есть пустой уголок, большая цветочная композиция может действительно помочь заполнить пространство.

Настольные лампы. Спальни – это места, предназначены для отдыха, поэтому очень важно учесть количество освещения. Пара настольных ламп с обеих сторон кровати – это идеальный вариант как для создания атмосферного освещения, так и для удобного освещения места для чтения.

Однако они играют не только функциональную роль, но и декоративную также, особенно эти красивые тканевые абажуры. Настольные лампы также предлагают фантастическую возможность добавить интересные текстуры и формы пространства.

Текстурные одеяла и пледы. Многослойность – это ключ к созданию уютного, привлекательного вида, и кровать с пледом или покрывалом, накинутым на него, выглядит лучше. Плед добавляет не только дополнительный слой тепла в холодные ночи, но также мгновенно улучшает внешний вид кровати, добавляя текстуры и цвета.