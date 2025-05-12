Это создает только беспорядок: дизайнеры назвали, что ненавидят видеть на кухнях

Дизайнеры интерьера поделиться тем, что их больше всего раздражает из-за беспорядка. Они назвали вещи, которые мешают кухонному пространству выглядеть просторным и уютным.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

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Что создает беспорядок на кухне

Слишком много мелкой бытовой техники

Дизайнеры сходятся во мнении, что чрезмерное количество мелких бытовых приборов на столешнице, даже тех, которыми пользуются ежедневно, может создать ощущение беспорядка на кухне.

Бытовая техника на столешнице часто нарушает четкие линии и визуальную гармонию пространства,

– говорит Калли Рипполоне, основательница By Callie Rippolone Design.

Дизайнеры говорят, что удобно, когда есть гаражи для бытовой техники, или, если позволяет пространство, небольшая рабочая кладовая возле кухни для хранения таких предметов.

Фотографии по всему холодильнику

Хотя размещение фотографий на холодильнике может казаться удобным и веселым, это также может привести к ощущению беспорядка, отмечает дизайнер интерьеров Дженнифер Вайсберг.

"Фотографии без рамок, размещены вместе в неструктурированном и нечетком порядке, перегружают взгляд и создают ощущение суеты", – говорит она.



Фотографии на холодильнике могут привести к ощущению беспорядка / Фото Unsplash (Lotus Design N Print)

Банки со специями

Хотя каждый должен иметь легкий доступ к специям во время приготовления пищи, не обязательно хранить их на открытом пространстве.

Зато Линда Джерас-Скиннер, основательница Interior Designs Atelier, предлагает установить встроенный ящик для специй, чтобы хранить там банки.

Блоки для ножей

Блоки для ножей – неотъемлемая часть многих кухонь. Но специалисты рекомендуют вместо этого выбрать органайзер для столовых приборов в ящике, чтобы держать их под рукой, но не на виду. Хотя сам блок для ножей практичный и полезный, но он собирает пыль и занимает много места на столешнице.