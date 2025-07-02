Идеальный выбор: 4 лучших цвета для темной спальни

Хотя многие люди стремятся создать спокойную и привлекательную среду для сна, выбор подходящего цвета для отделки может быть сложной задачей в спальне с ограниченным естественным освещением.

В частности, всегда встает вопрос, какого цвета стены выбрать в таком случае. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на idealhome.

Смотрите также Возрождает "старомодную" цветовую палитру: как Марго Робби обустроила роскошный офис

Цвета для темной спальни

Независимо от того, расположена ли ваша спальня ваша спальня на чердаке или была создана путем разделения большей комнаты, есть несколько факторов, которые могут вызвать недостаточное естественное освещение в вашей спальне. Эксперты дали советы относительно лучших цветов для темной спальни, чтобы вы могли быть уверены в своем выборе.

Хотя черный цвет, возможно, не соответствует вашим первоначальным идеям относительно спальни, на самом деле это один из самых эффективных вариантов для темной спальни, как отмечает Патрик О'Доннелл, бренд-амбассадор компании Farrow & Ball.

"Черный цвет также создаст великолепный фон для картин на стене, позволяя им казаться в новом свете", – объясняет специалист.

Но не все черные краски одинаковы, и важно выбрать оттенок, который не будет полностью поглощать естественный свет, попадающий в ваше пространство.



Черный цвет – один из тех, которые подойдут для темной комнаты / Фото Unsplash

Если черный цвет кажется вам слишком смелым, можно рассмотреть синий как альтернативу для темной спальни. Синий – отличный выбор для декора спальни. Этот цвет излучает ощущение спокойствия и умиротворения.

Выбирая наиболее подходящие цвета для спальни с недостаточным освещением, можно отдать предпочтение теплым оттенкам, которые включают едва заметные оттенки черного или коричневого. Кроме того, существует широкий выбор цветов, которые дополняют коричневый, что позволяет легко интегрировать его в существующий дизайн спальни без необходимости полного ремонта.

Концепция, согласно которой белый цвет в маленькой комнате может создать иллюзию пространства, хорошо известна, особенно в помещениях с ограниченным естественным освещением. Выбор мягких нейтральных оттенков с теплыми полутонами может улучшить общую атмосферу пространства.