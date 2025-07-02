Зокрема, завжди постає питання, якого кольору стіни вибрати в такому випадку. Про це пише 24 Канал з посиланням на idealhome.

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Кольори для темної спальні

Незалежно від того, чи розташована ваша спальня на горищі чи була створена шляхом поділу більшої кімнати, є декілька факторів, які можуть спричинити недостатнє природне освітлення у вашій спальні. Експерти дали поради щодо найкращих кольорів для темної спальні, щоб ви могли бути впевнені у своєму виборі.

Хоча чорний колір, можливо, не відповідає вашим початковим ідеям щодо спальні, насправді це один з найефективніших варіантів для темної спальні, як зазначає Патрік О'Доннелл, бренд-амбасадор компанії Farrow & Ball.

"Чорний колір також створить чудовий фон для картин на стіні, дозволяючи їм здаватися в новому світлі", – пояснює фахівець.

Але не всі чорні фарби однакові, і важливо вибрати відтінок, який не буде повністю поглинати природне світло, що потрапляє у ваш простір.



Чорний колір – один з тих, які підійдуть для темної кімнати / Фото Unsplash

Якщо чорний колір здається вам занадто сміливим, можна розглянути синій як альтернативу для темної спальні. Синій – чудовий вибір для декору спальні. Цей колір випромінює відчуття спокою та умиротворення.

Вибираючи найбільш підходящі кольори для спальні з недостатнім освітленням, можна віддати перевагу теплим відтінкам, які включають ледь помітні відтінки чорного або коричневого. Крім того, існує широкий вибір кольорів, які доповнюють коричневий, що дозволяє легко інтегрувати його в існуючий дизайн спальні без необхідності повного ремонту.

Концепція, згідно з якою білий колір у маленькій кімнаті може створити ілюзію простору, добре відома, особливо в приміщеннях з обмеженим природним освітленням. Вибір м'яких нейтральних відтінків з теплими півтонами може покращити загальну атмосферу простору.