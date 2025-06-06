Названы 6 трендовых цветов лета: среди них – "бутылочный" и "барби"
- Дизайнеры рекомендуют шесть трендовых цветов для оформления интерьера в июне.
- Каждый из этих цветов имеет свои особенности и ассоциации, от теплых тропических вод до средиземноморской атмосферы, прохлады и энергии.
Июнь – замечательное время, чтобы добавить в свой дом яркости, игривости и вдохновения. Цвета первого месяца лета, которыми следует оформлять интерьер, вдохновлены природой.
Дизайнеры назвали трендовые оттенки этого месяца. Некоторые из них – классика, другие – неожиданность, передает 24 Канал со ссылкой на Homes and gardens.
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Бирюза
Это беспроигрышный зелено-голубой оттенок, вызывающий ассоциации с теплыми тропическими водами, свежими лесами и экваториальными пейзажами.
Бирюзовая кухня / Фото John Ellis
Терракотовый
Июнь – идеальное время, чтобы впустить тепло терракоты и средиземноморской атмосферы в дом.
Калифорнийский дизайнер Джейми Женер считает, что терракотовая краска – must-have для интерьера, который должен быть, приветливым и непринужденным.
Тепло терракотового идеально дополнит летний интерьер / Фото Hespan Edward Bulmer Natural Paints
Бутылочно-зеленый
Темно-зеленый с глубоким, насыщенным тоном – как тень под листьями или вода в глубоком озере. В июне вся природа полна хлорофилла, так что этот оттенок как нельзя кстати на вид. Бутылочно-зеленый создает атмосферу спокойствия и умиротворения.
Бутылочные стены на кухне / Фото Farrow & Ball
Лаванда
Мягкий, приглушенный, немного ностальгический. Это не яркий фиолетовый, а легкий намек, шепот цвета, что создает ощущение прохлады и легкости.
Дизайнеры советуют сочетать лаванду с пыльно-розовым для сбалансированной палитры. Такой подход поможет избежать ошибок в декорировании и придаст пространству элегантной мечтательности.
Лавандовые шкафы на кухне / Фото Annie Sloan
Соломенно-желтый
Желтый долго воспринимался как слишком легкомысленный, но теперь он возвращается. Самый модный сейчас – это мягкий, приглушенный желтый, похожий на спелые поля пшеницы.
"Пшеничная" кухня / Фото Mylands
Барби-розовый
Яркий фуксийно-розовый, насыщенный и смелый. И хотя он может пугать своей яркостью, при правильном использовании – это настоящий заряд энергии.
Барби-розовый прекрасно подходит для прихожих или кухонь. Его можно сбалансировать темными цветами: шоколадным или лесным зеленым. Или наоборот, нейтрализовать теплыми нейтральными.
Розовая гостиная / Фото House of Hackney