Изысканно и роскошно: чем особенные входные двери в дом Даяны Китон
- Входные двери в доме Даяны Китон поражают своим смелым черным цветом и арочной формой, что добавляет дому шикарного стиля.
- Такие детали, как вывеска и лампа, создают многогранный эффект и добавляют дому тепла и гостеприимства.
- Слегка углубленное расположение дверей в сочетании с классической аркой создает тень, что смягчает пространство и делает его более привлекательным.
Американская актриса Дайан Китон однозначно умеет проектировать стильные пространства. Как оказалось, ее мастерство распространяется на мельчайшие детали ее дома, включая входную дверь.
Черные входные двери Дайаны Китон производят смелое и невероятное впечатление. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на homes and gardens.
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В чем особенность входной двери в дом Дайан Китон
Дом Дайаны Китон в стиле испанского колониального возрождения расположен в Беверли-Хиллз. Первое, что сразу бросается в глаза, арочные входные двери, которые намекают на шикарный стиль актрисы.
Черный цвет, несомненно, является шикарным и современным выбором, когда дело доходит до ландшафтного дизайна переднего двора. Однако он часто может быть резким и непривлекательным, если использовать его не продуманно.
Но большинство согласится, что входная дверь актрисы Китон кажется теплой и гостеприимной.
В этом случае выбор цвета делает смелое и изящное утверждение, которое мгновенно привлекает внимание своим современным взглядом на классический дизайн. В сочетании с продуманными деталями, такими как вывеска на двери и лампа, это создает многогранный эффект, который добавляет дому тепла,
– объясняет Эллиотт Колдуэлл , эксперт Home Team Luxury Rentals.
Существуют также небольшие нюансы, которые делают черные двери Даяны более привлекательными. Слегка углубленное расположение в сочетании с классической формой арки создает тень, которая смягчает это граничное пространство, придавая ему более привлекательного ощущения.
К слову, в издании указали, что касается цветов входных дверей по фен-шуй, черный считается благоприятным оттенком, который привлекает положительную энергию (особенно если помещения выходят на север).