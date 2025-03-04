Минимализм, который согревает: как выглядит кухня Даши Квитковой

Украинский блогер Даша Квиткова поделилась фотографиями своей кухни. В пространстве сделан акцент на сочетании разных текстур, функциональном освещении, естественности и индивидуальности.

В 2023 году украинская блогерша Даша Квиткова развелась с ведущим Никитой Добрыниным. При разделе имущества Даше достался дом в селе Гатное Киевской области. Тогда звезда рассказала, что планирует продать дом и купить квартиру, которая будет принадлежать их общему сыну Льву. Девушка действительно выставила дом на продажу, а сама арендует квартиру в Киеве, передает 24 Канал.

Смотрите также Красить кухонные шкафы из дерева или нет: что выбирает актриса Деми Мур

Какова кухня Даши Квитковой

Блогер постоянно выкладывает в Instagram фотографии из своего дома. В частности, она часто показывает кухню-студию, на которой обычно что-то готовит и рекламирует.

Кухня Квитковой воплощает современный минимализм с теплыми природными нотами.

Как выглядит кухня блогера / Фото instagram.com/kvittkova

Стены имеют текстурированное серое покрытие, имитирующее бетон или натуральный камень. Их поверхность с мелкозернистой структурой, с небольшими вкраплениями светлых и темных оттенков придает пространству глубины и природного эффекта. Материал, предположительно, влагостойкий и легко чистится.

Деревянные фасады шкафов добавляют уюта, а темный каменный фартук и столешница создают эффектный контраст. Черная встроенная техника и сантехника, аксессуары гармонично сочетаются с другими элементами интерьера, придавая пространству стильный и изысканный вид.

Освещение в виде черной линейной люстры с четырьмя светильниками придает кухне индустриального характера и обеспечивает равномерное освещение рабочей зоны.

Центральный стол оформлен в простом, но элегантном стиле, дополнен тарелками с фруктами и букетом цветов, что создает атмосферу домашнего уюта. За столом расположены большие окна со светлыми шторами, которые пропускают мягкий естественный свет.

Кухня Квитковой с разных ракурсов / Фото Insragram блогера

Теплые бежевые стены и шторы добавляют интерьеру ощущение покоя и гармонии. В общем, это идеальное пространство для семейных обедов и уютных вечеров в кругу близких.

Также на кухонном фартуке можно увидеть композицию из моментальных фото. Таким образом Квиткова повторяет один из крупнейших трендов в дизайне интерьера – придает ему индивидуальности.