"Ничего не делать" – новая датская философия: как обустроить интерьер в этом стиле

Нидерланды славятся не только стилем хюгге, но и niksen. Более того, эта философия вскоре может стать даже популярнее хюгге, и она уже активно влияет на дизайн интерьера.

Философия "ничего не делать"

Niksen – в переводе с нидерландского означает "ничего не делать". Именно это искусство целенаправленного безделья набирает сейчас популярность. Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на Livingetc.

Читайте также "Жена мафиози" и "городская тетя": известны самые большие тенденции в дизайне интерьера в 2025 году

Niksen предлагает отказаться от производительности и принять простую радость бытия.

Niksen – это тихое время простоя, когда можно найти момент расслабиться и, возможно, немного поразмышлять. Не надо читать книги, смотреть телевизор или просматривать соцсети. Эта философия больше о состоянии, когда вы просто смотрите в окно, сидите на месте или осматриваете комнату,

– пишет Ольга Меккинг в своей книге о niksen.

Эту практику запросто можно перенести в дизайн интерьера. Нужно создать пространство, которое будет способствовать концепции "ничего не делать".

Пространство в стиле niksen

Создайте зону без технологий

Дизайнер интерьера Тиффани Мэтьюз советует создать в доме пространство, в котором вы сможете отдохнуть без гаджетов. Вместо этого разместите на журнальном столике книги или журналы, которые будут всегда под рукой.



Зона отдыха без современных технологий / Фото Николь Францен

Создайте отдельное место для отдыха

Современный темп жизни настолько быстрый, что нужно выделить время, чтобы ничего не делать и морально восстановиться. Для этого стоит создать в доме место для отдыха. Если вы живете в доме, то идеальным вариантом будет повесить в саду гамак. На нем можно дремать или просто лежать и смотреть в небо под пение птиц.

В квартире можно поставить удобное большое кресло у окна или в углу комнаты. Возле него стоит разместить маленький столик, на который можно положить свечи и эфирные масла.

Потрібно оновити меблі на кухні чи придбати нову шафу? VIYAR пропонує понад 40 000 товарів, що поєднують стиль, функціональність та високу якість. Тут кожен зможе знайти потрібне під будь-який інтерʼєр та бюджет, адже VIYAR – це швидко та зручно!

Определите назначение каждой комнаты

Каждая комната в доме должна иметь определенную цель. Например, кухня – для приготовления пищи, гостиная – для работы, спальня – для отдыха и сна. Так вы сможете разграничить отдых от работы и выкроить специальные места, в которых можно ничего не делать.

Заметьте Самые большие ошибки в ремонте, о которых потом все жалеют

Как обустроить интерьер в стиле niksen

Интерьер в стиле "ничего не делать" предполагает минимализм с акцентом на комфорте.

Все, что вам нужно, – это очень удобное кресло или шезлонг, мягкое одеяло и спокойное освещение,

– сказала дизайнер Аня Агарди.



Интерьер в стиле niksen / Фото Сары Шилдс

Кровать с балдахином поможет лучше расслабиться во время сна, ведь в ней вы сможете чувствовать себя отделенным от всего мира.

Реализовать концепцию niksen в интерьере не сложно, важно подумать о том, что приносит вам спокойствие и радость.