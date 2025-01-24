Эксперт по интерьерам поделился, что будет популярным в следующем году, в частности в кухнях, передает 24 Канал со ссылкой на Home Beautiful.

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Три новые тенденции

Я думаю, мы видим возвращение к индивидуальности, к кухням с характером, которые действительно функционируют как сердце дома. Приятно видеть, что доброжелательность возвращается,

– отметил Нейл.

Кухня в доме Нейла Витакера демонстрирует его личные вещи / Фото Рэйчел Тагг

Эксперт прогнозирует, что кухни будут более насыщенные цветом. Они постепенно отойдут от того, чтобы быть только высокотехнологичными лабораториями.

Кухни – это функциональные пространства, но они должны также быть гостеприимными щедрыми и дружественными. Думаю, мы увидим более мягкие, менее минималистичные интерьеры кухонь с акцентом на цвет и материалы,

– говорит Нейл.

Кухня в стиле коттеджа с зелеными шкафами и мраморным островом / Фото Ханна Печмарин

Нейл заметил, что 2024 год был годом странных терминов в мире интерьерного дизайна. Это был год "Городской Тетки", "Жены Мафиози" и "Дофаминового декора". Эти нишевые тренды будут продолжаться и в 2025 году, поскольку они – о самовыражении и индивидуальности.

Самовыражение будет в моде в 2025 году, как видно в гостиной дома Нейла Уитакера / Фото Рэйчел Тагг

Пространство в стиле Urban Aunt (Городская тетя) наполнено тщательно подобранными сокровищами и уникальными предметами. Хотя TikTok дал этой тенденции имя, она уже нашла расположение у таких дизайнеров, как Нейл. Главная особенность этого тренда – вневременность.

Гостевой дом Нейла в Берри, наполнен интересными предметами и искусством – отличительная черта тренда Urban Aunt / Фото Рэйчел Тагг

Дом в стиле Coastal Grandma (Прибрежная бабушка) – это "близкий родственник" тренда Urban Aunt, говорит Нейл. Для него характерны ярко-белые оттенки, большая мебель и возрастные текстуры.





Этот мечтательный семейный дом на полуострове Морнингтон, спроектирован Эми Спарго, воплощает эстетику Coastal Grandma/ Фото Лиза Коэн

Тренд Mob Wife (Жена мафиози) – это быть смелым и ярким, выбирая глянцевые поверхности, темные оттенки, медные акценты и роскошный декор, такой как хрустальные люстры, бархат и анималистические принты.

Современная гостиная в стиле арт-деко в гостевом доме Нейла / Фото Рэйчел Тагг

Тренд Dopamine decor – это противоположность тренду "все нейтральное".

Сейчас не время бояться цветов. Если ваш дом кажется вам неинтересным, подумайте о цветовом обновлении с помощью смелых оттенков, таких как кобальтовый синий, красный, оранжевый и солнечно-желтый. Идея заключается в том, чтобы создать комнату, которая является максималистской, игривой и радостной.

Уютная и цветная гостиная / Фото Ханна Печмарин

Тренд Kitschen (кухня в стиле китч) противопоставляется минимализму, предлагая более свободный, яркий и эклектичный стиль. Кухни в стиле "kitschen" обычно имеют элементы, напоминающие старинные или винтажные предметы, много цвета, открытых полок, декор в стиле ретро или даже авангардный, и часто включают элементы, такие как керамические мойки, старомодная мебель и декоративные аксессуары.

Ручные глазурованные плитки в цвете изумруд / Фото Луиза Рош