Експерт з інтер'єрів поділився, що буде популярним у наступному році, зокрема в кухнях, передає 24 Канал із посиланням на Home Beautiful.

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Три нові тенденції

Я думаю, ми бачимо повернення до індивідуальності, до кухонь з характером, які справді функціонують як серце дому. Приємно бачити, що доброзичливість повертається,

– зазначив Нейл.

Кухня в домі Нейла Вітакера демонструє його особисті речі / Фото Рейчел Тагг

Експерт прогнозує, що кухні будуть більш насичені кольором. Вони поступово відійдуть від того, аби бути лише високотехнологічними лабораторіями.

Кухні – це функціональні простори, але вони повинні також бути гостинними щедрими та дружніми. Думаю, ми побачимо м'якші, менш мінімалістичні інтер'єри кухонь з акцентом на колір і матеріали,

– каже Нейл.

Кухня в стилі котеджу з зеленими шафами і мармуровим островом / Фото Ханна Печмарін

Нейл зауважив, що 2024 рік був роком дивних термінів у світі інтер'єрного дизайну. Це був рік "Міської Тітки", "Дружини Мафіозі" і "Дофамінового декору". Ці нішеві тренди будуть тривати й у 2025 році, оскільки вони – про самовираження та індивідуальність.

Самовираження буде в моді у 2025 році, як видно у вітальні дому Нейла Вітакера / Фото Рейчел Тагг

Простір у стилі Urban Aunt (Міська тітка) наповнений ретельно підібраними скарбами та унікальними предметами. Хоча TikTok дав цій тенденції ім'я, вона вже знайшла прихильність у таких дизайнерів, як Нейл. Головна особливість цього тренду – позачасовість.

Гостьовий будинок Нейла в Беррі, наповнений цікавими предметами та мистецтвом – відмінна риса тренду Urban Aunt / Фото Рейчел Тагг

Будинок у стилі Coastal Grandma (Прибережна бабуся) – це "близький родич" тренду Urban Aunt, каже Нейл. Для нього характері яскраво-білі відтінки, великі меблі та вікові текстури.





Цей мрійливий сімейний будинок на півострові Морнінгтон, спроєктований Емі Спарго, втілює естетику Coastal Grandma/ Фото Ліза Коен

Тренд Mob Wife (Дружина мафіозі) – це бути сміливим і яскравим, обираючи глянцеві поверхні, темні відтінки, мідні акценти та розкішний декор, такий як кришталеві люстри, оксамит і анімалістичні принти.

Сучасна вітальня в стилі арт-деко в гостьовому будинку Нейла / Фото Рейчел Тагг

Тренд Dopamine decor – це протилежність тренду "все нейтральне".

Зараз не час боятися кольорів. Якщо ваш будинок здається вам нецікавим, подумайте про кольорове оновлення за допомогою сміливих відтінків, таких як кобальтовий синій, червоний, оранжевий та сонячно-жовтий. Ідея полягає в тому, щоб створити кімнату, яка є максималістською, грайливою та радісною.

Затишна і кольорова вітальня / Фото Ханна Печмарін

Тренд Kitschen (кухня у стилі кітч) протиставляється мінімалізму, пропонуючи більш вільний, яскравий і еклектичний стиль. Кухні в стилі "kitschen" зазвичай мають елементи, що нагадують старовинні або вінтажні предмети, багато кольору, відкритих полиць, декор у стилі ретро або навіть авангардний, і часто включають елементи, як-от керамічні мийки, старомодні меблі та декоративні аксесуари.

Ручні глазуровані плитки в кольорі смарагд / Фото Луїза Рош