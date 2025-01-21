Великий тренд цього року – організація заспокійливого середовища, яке знімає стрес, тривогу та напругу, що панує поза домашніми стінами. Важливо використовувати матеріали й елементи, які приносять радість, передає 24 Канал із посиланням на House Digest.

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Що передбачає епоха "домашнього затишку"

Епоха "домашнього затишку" переважно полягає в тому, щоб залишатися вдома та насолоджуватися своїм помешканням. Це рік радості від того, що не йдеш на вечірки. І не обов'язково бути інтровертом, щоб насолоджуватися цією епохою – достатньо любити свій дім.

Як же максимізувати вигоди від цього тренду 2025 року? Почати можна з того, щоб виділити бюджет на оновлення, які ви давно хотіли зробити, а також на смарттехнології та елементи декору для дому та двору, що підвищують комфорт і зручність. Створіть у своєму домі місця для зустрічей, адже тренд на соціальні взаємодії в межах домівки зростає. Трансформуйте вітальні та обідні кімнати у затишні простори, де люди зможуть проводити час разом. Зручні крісла та дивани, товсті килими та доріжки, додаткові місця для сидіння – усе це зробить ваш дім ідеальним для проведення часу з друзями.

Для зовнішніх зон цей тренд передбачає встановлення мангалів, багаття або навіть кухонь на відкритому повітрі.

Епоха "домашнього затишку" також включатиме багато природних елементів. Натуральне дерево, рослини, овочеві городи привнесуть природний світ у ваш дім.

Додайте у домашній простір натуральних елементів і матеріалів / Фото Interior forever / Shutterstock

Купуйте якісні меблі – мінімалістичний тренд 2025 року заохочує до придбання міцних, натуральних матеріалів, які прослужать довго.

Додавайте в інтер'єр нейтральні палітри та зелені відтінки задля досягнення заспокійливого ефекту. Якщо є можливість, оновіть вікна, щоб збільшити природне освітлення в будинку.

І не забувайте про технології: інвестуйте у смартпристрої, які допоможуть контролювати споживання енергії та заощаджувати кошти, а також зроблять життя вдома максимально комфортним.