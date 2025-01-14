Пентхаус Стінга має всі ознаки класичного розкішного нью-йоркського дому, починаючи з нейтральної вітальні, передає 24 Канал із посиланням на Homes and gardens.

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У чому особливість вітальні Стінга

Вітальня співака – справжній майстер-клас із земних нейтральних кольорів, від білої основи до сірих та кремових м'яких меблів, що створюють ідеальне полотно для експериментів із більш сміливими кольорами. У випадку зі Стінгом ці кольори втілюються в червоних пуфах та гірчичному шкіряному кріслі. Нейтральні відтінки слугують чудовою основою для акцентних елементів.

Який вигляд має вітальня Стінга / Фото Instagram співака

Дизайнери захоплені технікою Стінга.

Якщо ви хочете додати у ваш простір меблі сміливих кольорів, створіть для них нейтральне тло. Мінімалістичний інтер'єр має чисті лінії, м'які текстури та стриману кольорову палітру, яка робить його відповідним середовищем для демонстрації акцентного елементу. Сміливі меблі повинні доповнювати простір, а не конкурувати з ним,

– пояснює експертка з дизайну Джоді Петтерман.

Фахівчиня розповіла, що їй подобається поєднувати яскраво-бірюзовий оксамитовий диван з м'яким бежевим килимом, світлими теплими стінами та нейтральними лляними шторами. Це дозволяє яскравому елементу виділятися, не роблячи простір надто "завантаженим".

З нейтральними стінами, шторами та килимом вітальня Стінга досконало реалізує цей підхід.