Веточки и коробка из-под яиц: простая идея декора на Пасху, который сделает каждый

Украшать дом декорациями в соответствии с сезоном – это отличный способ обновить интерьер без больших затрат и усилий. Уже скоро мир будет праздновать Пасху, поэтому самое время дополнить свой дом весенними деталями.

Пасхальная тематика дает нам широкое поле для экспериментов с декорациями. 24 Канал рассказывает об идее создания оригинальной весенней композиции со ссылкой на @mio.home.

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Как сделать пасхальную композицию

Поставить в вазу веточки с цветами – это отличная идея. Но если вам хочется чего-то более оригинального, то можно создать целую композицию на основе этих веточек – "морковное дерево". Для этого понадобится не так уж и много ингредиентов.

Сперва следует взять лоток из-под яиц и обрезать отдельно каждое место для яйца – это будут морковки. Полученные фигурки следует покрасить в оранжевый цвет. Достичь необходимого оттенка можно просто смешав оранжевую и белую краски.

Когда "морковки" высохнут, заполните их зеленой мелкой бумагой, которая будет имитировать листья. Далее сделайте иглой маленькие отверстия на картоне, чтобы добавить нить, на которую можно будет повесить фигурку на веточки.

Смотрите видео, как сделать декоративное "морковное дерево":

Такая композиция станет прекрасным дополнением к обеденному столу или зоне у телевизора. Кроме того, ее можно поставить на окно.