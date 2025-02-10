Оригинально и просто: идея декора на День святого Валентина, которая станет украшением любой комнаты

В преддверии Дня святого Валентина в магазинах можно найти немало декораций, которые подойдут для украшения вашего дома. Однако важно отметить, что не все варианты могут соответствовать личным предпочтениям или же дополнять существующий дизайн интерьера.

Поэтому многие выбирают сделать декор своими руками. Замечательной и простой идеей декора ко Дню святого Валентина поделилась пользовательница тиктока @pankkrisssss, сообщает 24 Канал.

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Декор ко Дню святого Валентина

Пользовательница тиктока @pankkrisssss поделилась, как можно просто и довольно быстро сделать декор на День святого Валентина.

Для этого вам потребуется:

несколько веточек,

фетр (ткань),

ножницы,

клей,

ваза.

Прежде всего нужно поставить веточки в вазу. Затем следует взять фетр красного цвета, ведь именно из этого материала нужно будет сделать декоративные сердечки. К слову, если у вас нет такой ткани, можно взять и обычную цветную бумагу.

После того, как вы вырезали небольшие сердечки, нужно их закрепить на веточках. Так, следует взять одно сердечко и нанести на него клей, затем поднести к веточке, взять еще одно сердечко и склеить их вместе. Важно, чтобы все вырезанные декоративные элементы были одного размера, чтобы изделие имело эстетический вид.

Такие "махинации" нужно повторить и с другими вырезанными сердечками по всем другим веточках, которые есть в вазе. К слову хорошо этот декор будет выглядеть в вазе светлого цвета, это создаст интересный контраст между ней и самим декором.

Как сделать декор ко Дню святого Валентина: смотрите видео