Поэтому многие выбирают сделать декор своими руками. Замечательной и простой идеей декора ко Дню святого Валентина поделилась пользовательница тиктока @pankkrisssss, сообщает 24 Канал.

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Декор ко Дню святого Валентина

Пользовательница тиктока @pankkrisssss поделилась, как можно просто и довольно быстро сделать декор на День святого Валентина.

Для этого вам потребуется:

несколько веточек,

фетр (ткань),

ножницы,

клей,

ваза.

Прежде всего нужно поставить веточки в вазу. Затем следует взять фетр красного цвета, ведь именно из этого материала нужно будет сделать декоративные сердечки. К слову, если у вас нет такой ткани, можно взять и обычную цветную бумагу.

После того, как вы вырезали небольшие сердечки, нужно их закрепить на веточках. Так, следует взять одно сердечко и нанести на него клей, затем поднести к веточке, взять еще одно сердечко и склеить их вместе. Важно, чтобы все вырезанные декоративные элементы были одного размера, чтобы изделие имело эстетический вид.

Такие "махинации" нужно повторить и с другими вырезанными сердечками по всем другим веточках, которые есть в вазе. К слову хорошо этот декор будет выглядеть в вазе светлого цвета, это создаст интересный контраст между ней и самим декором.

Как сделать декор ко Дню святого Валентина: смотрите видео