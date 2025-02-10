Тому багато хто обирає зробити декор своїми руками. Чудовою і простою ідеєю декору до Дня святого Валентина поділилася користувачка тіктоку @pankkrisssss, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Створюють безлад: 5 речей, які слід забрати зі своєї спальні

Декор до Дня святого Валентина

Користувачка тіктоку @pankkrisssss поділилася, як можна просто і доволі швидко зробити декор на День святого Валентина.

Для цього вам буде потрібно:

декілька гілочок,

фетр (тканина),

ножиці,

клей,

ваза.

Перш за все потрібно поставити гілочки у вазу. Потім слід взяти фетр червоного кольору, адже саме з цього матеріалу потрібно буде зробити декоративні сердечка. До слова, якщо у вас немає такої тканини, можна взяти і звичайний кольоровий папір.

Після того, як ви вирізали невеликі сердечка, потрібно їх закріпити на гілочках. Так, слід взяти одне сердечко та нанести на нього клей, потім піднести до гілочки, взяти ще одне сердечко і склеїти їх разом. Важливо, щоб всі вирізані декоративні елементи були одного розміру, щоб виріб мав естетичний вигляд.

Такі "махінації" потрібно повторити і з іншими вирізаними сердечками по всіх інших гілочках, які є у вазі. До слова гарний вигляд цей декор матиме у вазі світлого кольору, це створить цікавий контраст між нею та самим декором.

Як зробити декор до Дня святого Валентина: дивіться відео