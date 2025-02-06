Издание Martha Stewart пообщалось с профессиональными организаторами, чтобы получить их рекомендации относительно того, что следует убрать из спальни, пишет 24 Канал.

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Беспорядок с мелкими деньгами. Точно у каждого бывало, что после того, как выворачиваете карманы, оставляете мелкие деньги на тумбочке или комоде. Если это привычная практика для вас, вполне вероятно, что в вашей спальне беспорядочно лежит определенное количество мелких денег. Лучше поставить специальную емкость в удобном месте для всех членов семьи, куда они могли бы складывать мелкие деньги.

Почте и бумагам точно не место в вашей спальне. Желательно держать бумажную документацию не в этой комнате, если это возможно. Если же ваше рабочее пространство расположено в спальне, подумайте об использовании контейнеров для упорядочения документов, чтобы они не были беспорядочно разбросаны.



Бумажную документацию лучше не держать в спальне / Фото (Beatriz Pérez Moya)

Ненужные кабели. Каждый раз, когда мы обновляем устройства, зарядных кабелей становится больше. Стоит оценить, какие кабели необходимы, а какие больше не нужны, чтобы не накапливать беспорядок.

Пустые коробки от обуви. Как только вы начинаете носить свою новую обувь, нет причин хранить коробки от нее, особенно если вам не хватает места в спальне или шкафу. Вместо этого переместите их в специальный органайзер для обуви, который позволит вам быстро увидеть свою коллекцию.

Стопка книг или журналов. Те, кто обожает читать, обычно имеют на тумбочках немалую кипу книг с пометкой "надо прочитать". Однако, если вы сейчас не читаете книгу, она может просто пылиться и занимать драгоценное пространство. Подумайте о том, чтобы держать в пределах досягаемости только те книги, которые вы сейчас читаете, а остальные хранить на книжной полке, пока вы не будете готовы вернуться к ним.



Оставьте в спальне только те книги, которые вы читаете сейчас / Фото Unsplash (Annie Spratt)