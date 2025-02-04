До сих пор стильно или уже старомодно: стоит ли выбирать деревянные панели для стен

Деревянные панели для стен на протяжении многих лет были трендовой отделкой. Однако дизайнеры ответили на вопрос, стоит ли выбирать такой декор в 2025 году или все же он отправится на пенсию.

Не будем тянуть интригу и сразу дадим ответ – так, стеновые панели остаются в тренде. Но есть одно "но" – их дизайн несколько переосмыслили. Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на Ideal Home.

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Какие деревянные панели выбрать в 2025 году

В 2025 году обшивка стен будет оставаться в тренде, поскольку она способна добавить тепла и глубины любому пространству. С помощью панелей легко поднять интерьер на новый уровень, поскольку он предлагает быстрое и эффектное решение для трансформации пустых стен, будучи достаточно универсальным, чтобы соответствовать любому стилю дизайна,

– заявила дизайнер интерьера Оливия Крошер.

В 2025 году дизайнеры советуют делать выбор в пользу природного покрытия, поскольку биофильный дизайн интерьера остается очень популярным. То есть лучше выбирать деревянные панели с ярко выраженными сучками и естественными линиями. Что касается цвета, то также стоит ориентироваться на натуральные оттенки дерева.



Дизайн интерьера с деревянными панелями / Фото Future PLC

Также стоит обратить внимание на рифленые панели, которые создают интерес и глубину своими формами. Особенно их советуют использовать в кухне и гостиной, например за телевизором или как центральный элемент в комнате. Элегантные вертикальные линии визуально удлиняют пространство и делают стены выше.



Трендовые деревянные панели / Фото Future PLC

Хотя определенные стили панелей становятся менее популярными, это не означает, что вы должны от них отказываться, если они вам нравятся и удачно дополняют интерьер. Однако дизайнеры призывают избегать чрезмерного украшения, в частности тяжелых декоративных деталей, ведь они имеют устаревший вид.