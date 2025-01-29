Диван с окантовкой – последний крик моды: почему дизайнеры в восторге от него

Если вы планируете покупать новый диван в гостиную, тогда просто обязаны ознакомиться с новой модной тенденцией. Она вернулась к нам из 70-х годов прошлого века и сейчас набирает бешеную популярность.

Речь идет о диване с окантовкой, который добавляет интерьеру индивидуальности и больше цвета. Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на Ideal Home.

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Почему дизайнеры в восторге от окантовки диванов

Кант – это декоративная отделка, пришитая по краям диванных подушек, подлокотников и спинки. По цвету он может сочетаться с основной обивкой или контрастировать с ней, что создает выразительную и изысканную отделку изделия.



Диван с окантовкой / Фото Sofology

Целью окантовки является добавить мебели изысканности и индивидуальности. Она подчеркивает форму и линии дивана, привлекая внимание к его конструкции и подчеркивая общий дизайн.

Многие наши клиенты выбирают контрастную окантовку для дизайна своего дивана, выбирая контрастный цвет, чтобы подчеркнуть силуэт дивана,

– сказал гендиректор Sofas & Stuff Эндрю Куссин.



Трендовый диван в интерьере / Фото Future PLC

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Если вы хотите поставить диван с окантовкой в своей гостиной, то важно убедиться, что его цвета будут подходить к общему интерьеру комнаты. Чтобы помочь совместить образ, можно добавить в пространство мелкие детали в оттенках дивана. Например, вазу, лампу, шторы и тому подобное.

Хотя тренд на окантовку дивана происходит из ретро-стиля, и дизайнеры считают, что он способен дополнить любой интерьер. А если вы в восторге от этой тенденции, но не планируете покупать новый диван, тогда можете добавить подушки с окантовкой.