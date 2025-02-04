Должны ли шторы в спальне сочетаться с постельным бельем: плюсы и минусы такого решения

Дизайн спальни – это не всегда легко и просто. Многие люди стремятся создать это пространство таким, чтобы способствовало релаксации, часто отдавая предпочтение приглушенным цветам и многослойным текстурам. И наоборот, другие отдают предпочтение ярким цветам и узорам, которые наполняют помещение энергией.

Но вопрос, должны ли сочетаться шторы для спальни и постельное белье, актуален для всех нас. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на idealhome.

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Прежде всего надо определить, что же имеется в виду под "сочетанием" штор и постельного белья.

Сочетая шторы и постельное белье, вы можете создать целостный дизайн, который будет визуально приятным для восприятия. Это сочетание касается использования цветов, узоров и текстур, которые координируются между двумя текстильными элементами, независимо от того, идет ли речь об одинаковой ткани для обоих, использование дополнительных оттенков в той же цветовой палитре или повторяющиеся узоры.

Это действительно отличный способ создать гармоничный дизайн, который имеет скоординированный вид, создавая в комнате ощущение нарочитости. Благодаря переливным цветам и узорам создается утонченное и элегантное ощущение,

– говорят специалисты.

Преимущества сочетания штор с постельным бельем

Это создает единый и гармоничный вид, который может улучшить общую эстетичность комнаты. Такой подход может быть особенно привлекательным в таких помещениях, как детские комнаты, создавая единый и согласованный дизайн, или в гостевых спальнях.

Сочетание штор и постельного белья может значительно улучшить общее ощущение комнаты, создав аккуратное, гармоничное пространство. Это также помогает установить четкую тему в вашей спальне.

Сочетание штор с постельным бельем дает возможность создания чистого и целостного пространства. Так, это помогает объединить пространство и делает его более продуманным.



Сочетая шторы и постельное белье, можно создать целостный дизайн / Фото Future PLC / Colin Poole

Недостатки такого сочетания

Несмотря на то, что эксперты соглашаются, что сочетание штор и постельного белья создает ощущение единства в комнате, они также предупреждают о нескольких недостатках этого образа.

Использование одной ткани или дизайна во всей комнате может сделать пространство однообразным или чрезмерным. Это также может ограничить визуальный интерес комнаты из-за отсутствия контраста в цвете, рисунке или масштабе.

Нужно быть осторожным, подбирая шторы и постельное белье, поскольку вы рискуете сделать так, чтобы спальня выглядела слишком однородно, что может привести к монотонному дизайну.

Каких правил следует придерживаться, если вы все-таки сочетаете шторы и постельное белье

Учитывайте масштаб узора:

Замечательное правило, которого следует придерживаться, подбирая шторы и постельное белье, это не забывать, что масштаб очень важен. Если вы предпочитаете большие, смелые узоры на шторах, то обязательно сбалансируйте это меньшим, тонким узором на простынях.

Так же, если вы выбираете узоры на обоих элементах, тогда позвольте одному быть более смелым, а другому – более приглушенным, чтобы избежать перегрузки пространства.



Учитывайте масштаб узора / Фото Future PLC

Выберите принт или цвет:

Можно выбрать яркий принт, который вам действительно нравится, и постоянно использовать его через сочетание обоев и штор в спальне, штор и постельного белья или постельного белья и обоев. Однако специалисты советуют избегать слишком насыщенных моделей. Они рекомендуют минимизировать "визуальный беспорядок", избегать громких или слишком сложных конструкций, которые могут перегрузить пространство.

Если вы хотите подобрать подходящие шторы и постельное белье, выберите один основной цвет, который станет основой вашего дизайна, а соответствующие элементы станут тонкими дополнениями, сочетающими его.



Важно учитывать правильный принт и цвета / Фото Laura Ashley